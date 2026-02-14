SW Neukölln: Trainer weg und Rätsel um Nachfolger

Überraschende News aus der Landesliga-Staffel 1 vom Abstiegskandidaten SW Neukölln
Ende November 2025 wird bekannt, dass Robert Heinrich (ehemals Juniorencoach bei Miersdorf, BFC Preussen und Blau-Weiß 90) neuer Trainer beim Abstiegskandidaten SW Neukölln wird. Das erste Spiel unter dem 32-Jährigen gewinnen die Schwarz-Weißen mit 2:0 bei Berolina Mitte. Seine Bilanz in der Landesliga-Staffel 1: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis. Die Neuköllner überwintern mit Platz 14 auf einem Abstiegsplatz.
Andre Gauler, Vorsitzender von SW Neukölln, gegenüber FuPa Berlin:
„Ja, ich bestätige das Aus von Robert. Er wechselt in die U15-Regionalliga zu Viktoria. In erster Linie will er leistungsorientiert arbeiten. Wir stehen nicht blank da. Im Trainerstab wird weiterhin sehr gute Arbeit geleistet. Deshalb werden wir aktuell keine Namen nennen.“
Schwarz-Weiss Neukölln muss zur Rückrunde auf Rekordspieler verzichten
Landesliga-Staffel 1 Abstiegskandidat DJK Schwarz-Weiss Neukölln muss in der Winterpause einen bedeutenden personellen Einschnitt verkraften: Rekordspieler Tobias Schmidt verlässt den Verein und schließt sich zur Rückrunde dem Berlin-Ligisten TSV Rudow an. Das teilt der Verein in den sozialen Medien mit:
Nach insgesamt zehneinhalb Jahren im Männerbereich des DJK – unterbrochen von einer zwischenzeitlichen Station bei einem anderen Klub – wagt Schmidt den Schritt in die höhere Spielklasse. Der Verein verliert damit nicht nur seinen dienstältesten Akteur, sondern auch eine prägende Figur der vergangenen Jahre.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!