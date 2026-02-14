SW Neukölln: Trainer weg und Rätsel um Nachfolger

Schwarz-Weiss Neukölln muss zur Rückrunde auf Rekordspieler verzichten

Landesliga-Staffel 1 Abstiegskandidat DJK Schwarz-Weiss Neukölln muss in der Winterpause einen bedeutenden personellen Einschnitt verkraften: Rekordspieler Tobias Schmidt verlässt den Verein und schließt sich zur Rückrunde dem Berlin-Ligisten TSV Rudow an. Das teilt der Verein in den sozialen Medien mit:

Nach insgesamt zehneinhalb Jahren im Männerbereich des DJK – unterbrochen von einer zwischenzeitlichen Station bei einem anderen Klub – wagt Schmidt den Schritt in die höhere Spielklasse. Der Verein verliert damit nicht nur seinen dienstältesten Akteur, sondern auch eine prägende Figur der vergangenen Jahre.

