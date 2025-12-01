SW Neukölln hat neuen Trainer - Inter düpiert Johannisthal

Alle Spiele in der Nachschau ganz unten
Inter baut mit einem 8:2-Auswärtssieg in Johannisthal seinen Vorsprung auf neun Punkte aus. Dahinter siegt Hilalspor 4:1 gegen Schöneberg. Im Keller feiert SW Neukölln unter Neu-Trainer Heinrich (zuletzt im Trainerstaff beim BFC Preussen U19) bei Abstiegskonkurrent Berolina Mitte einen wichtigen Dreier, Hürtürkel lässt bei Empor II Punkte liegen. Preussen II bei Pfeffersport (1:3)
Pfeffersport führt dank Toren von Barakat und Schirp bereits zur Pause und erhöht kurz nach Wiederbeginn durch Sander. Für Preussen trifft später Stahlberg. Preussen bleibt damit bei acht Punkten tief im Tabellenkeller stecken.
Empor trifft dreimal im ersten Abschnitt durch Wollmann, Bochnia und Mentrup. Hürtürkel bleibt jedoch dran und erzielt vor der Pause durch Inal den Anschluss. Nach dem Seitenwechsel gleichen Yüksek und Bussmann aus.
Hürtürkel holt damit nur einen Punkt und steht mit neun Zählern weiter knapp über dem Strich.
Die Gastgeber gehen durch Aufschlag in Führung. Kurz darauf gleicht der Friedenauer TSC durch Gandert aus. Im zweiten Durchgang bringt Yao die Charlottenburger erneut nach vorne, doch Friedenau antwortet wieder und kommt durch Guske zum Ausgleich. Beide Teams teilen sich die Punkte und verlieren im Kampf um Platz zwei weiter Boden auf Inter..
Hilalspor geht im ersten Durchgang durch Balci in Führung. Nach der Pause baut der Gastgeber die Führung durch Neziroglu und Yilmaz aus. Schöneberg verkürzt später durch Horwarth, doch in der Nachspielzeit stellt Lovas den klaren Endstand her. Hilalspor überholt Schöneberg nicht, schließt aber nach Punkten zum Spitzentrio auf und bleibt im erweiterten Verfolgerfeld.
Nach einer torlosen ersten Hälfte schlägt der Verfolger aus Wilmersdorf nach dem Seitenwechsel zweimal zu. Erst trifft Busche, kurz darauf erhöht Schleifenbaum. Die Berliner Amateure bleiben im Mittelfeld stecken, während der BSV 92 seinen zweiten Tabellenplatz behauptet.
Johannisthal geht schnell durch Gonda in Führung, doch Inter dreht die Partie in beeindruckender Manier. Noch vor der Pause treffen für den Spitzenreiter Nieto zweimal, Paya sowie Stanley doppelt. Kurz nach Wiederbeginn legt Nieto ein weiteres Tor nach. In der Schlussphase erhöhen Daus und De Sousa Oliveira, bevor Lüdtke für Johannisthal den zweiten Treffer markiert. Inter bleibt klarer Tabellenführer und das Maß aller Dinge.
Borsigwalde legt früh los und führt zur Halbzeit bereits deutlich. Die Tore erzielen nacheinander Kummer, Bubner, Knaack und Mpembele Nzongo. Nach der Pause erhöht Rassuli für die Gastgeber. Erst ganz spät kommt der Berliner SC II durch Lorenz zum Ehrentreffer. Borsigwalde festigt damit Rang sieben.
SW Neukölln setzt im Kellerduell ein wichtiges Zeichen. Nach einer frühen Führung durch Kirsch geht der abstiegsbedrohte DJK-Klub mit einem Vorsprung in die Pause. Später erhöht Rupprecht und sorgt damit für den ersten Dreier unter dem neuen Trainer Robert Heinrich. Berolina Mitte bleibt Tabellenletzter, während Neukölln nun punktgleich mit Hürtürkel wieder Tuchfühlung zum rettenden Ufer hat.
_____________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen, oder es fehlen Informationen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 1