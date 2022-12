SW Hultrop nun in der Winterpause

Nun ist auch SW Hultrop endlich in der Winterpause.

Nach einer Hinrunde die sich wohl alle Schwarz-Weißen etwas anders vorgestellt hatten will man in Hultrop die Winterpause nutzen und dann in der Rückrunde voll anzugreifen.

Gestern im letzten Spiel im Jahre 2022 gab es eine 5:1 Niederlage gegen die Sportfreunde aus Ostinghausen. Spielertrainer Edler war trotz der doch deutlichen Niederlage zufrieden mit seinem Team. Der Grund: SWH war mit dem letzten Aufgebot angetreten. Verletzungen, Urlaub und dazu noch ein dünner Kader für eine Bezirksligamannschaft hat sich wie ein Roter Faden durch die Hinrunde gezogen.

Einige Stammspieler zu denen auch Dauerbrenner Niklas Kirchhoff gehört sind das Gerüst der Mannschaft aus Hultrop.





Ob es im Falle eines Abstieges einige Abgänge geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Fakt ist aber das andere Vereine ihre Augen offen halten und wie es so üblich ist den für sich besten Spieler gerne abwerben würden.