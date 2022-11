SW Essen: Zweiter Anzug überzeugte im Test nicht Oberliga Niederrhein: 0:2-Niederlage beim Landesligisten SC Velbert.

Auf einen außergewöhnlich belastungsreichen Oktober folgt für den ETB SW Essen nun derzeit das Kontrastprogramm: Bei gleich zwei spielfreien Wochenenden im November heißt es, die Akkus aufzuladen und vor allem personell etwas auszuprobieren. Wie schon vor dem begeisternden 5:2 gegen den VfB 03 Hilden wurde auch nun wieder ein Testspiel bei einem Oberliga-Absteiger vereinbart. Gegner am Samstag war diesmal der SC Velbert. Dieser zeigte gegen den ETB eine konzentrierte Leistung und gewann das Testspiel in der BLF-Arena verdient mit 2:0 (1:0).

In einer weitgehend ereignisarmen Partie ging der SC Velbert früh durch Andri Buzolli in Führung, nachdem Burak Demirdere den Ball an der Strafraumgrenze von Jason Togbedji erobert hatte. Für den rekonvaleszenten ETB-Linksverteidiger Kamil Poznanski war der Tag schon bald gelaufen - der Oberschenkel zwickte wieder. Offensiv gelangen Schwarz-Weiß erst kurz vor der Pause zwei Aktionen: Edisher Ugrekhelidze konnte SC-Torwart Tim Höppner von Halblinks nicht in Verlegenheit bringen und Marc Gotzeina lief nach tollem Zuspiel von Marvin Matten alleine auf Höppner zu, spitzelte das Leder aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber Herr der Lage und erhöhten folgerichtig auf 2:0, wobei Ryui Koyama in den Flachpass von Linksaußen nur noch die Fußspitze halten musste, um den chancenlosen Alexander Golz im ETB-Tor zu überwinden. Malik Abid-Eddine, wenig später für Golz eingewechselt, konnte gegen Naoufal El Hamdani das 0:3 vereiteln. Nennenswerte Akzente setzten die Schwarz-Weißen erneut erst ganz am Ende: Tim Höppner fischte einen schönen Schuss des von Prince Kimbakidila angespielten Marcello Romano aus dem Winkel, Kimbakidila selbst verzog knapp aus vollem Lauf.

Das nächste Meisterschaftsspiel der Schwarz-Weißen steigt am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr bei TuRU Düsseldorf.

Trainerstimme:

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Wir haben heute kein gutes Spiel abgeliefert und verdient verloren. Das ist aber nicht tragisch. Die Jungs haben sich bewegt und der ein oder andere hat heute einfach seine Einsatzzeit bekommen, die in den letzten Wochen nicht so viel war. Leider musste Kamil Poznanski schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er hat wieder Probleme mit seinem Oberschenkel. Das Spiel von uns war heute mau und da gibt es auch nichts schönzureden.“

SC Velbert: Höppner - Lafatan, Rec, Strauch - Hasani, Bock (66. van Kleef), Utku, Militello (66. Sakamaki) - Demirdere (66. Apicella), Buzolli (46. Koyama), Prenaj (66. El Hamdani).

ETB SW Essen: Golz (68. Abid-Eddine) - Camara, Kryeziu, Togbedji, Poznanski (34. Mumcu) - Matten (46. Şahin) - Ayan (61. Romano), Gotzeina, İslam, Ugrekhelidze - Dongue Tsanou (61. Kimbakidila).

Schiedsrichter: Philipp Heuser

Tore: 1:0 Buzolli (13.), 2:0 Koyama (67.)