SW Enzen bleibt auch gegen Luthe ungeschlagen

TuS Schwarz-Weiß Enzen hat seine Spitzenposition in der Bezirksliga Hannover 3 eindrucksvoll bestätigt. Am Sonntag setzte sich die Elf von Trainer-Duo Stapel/Sölter mit 5:0 (0:0) gegen den TSV Luthe durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Für Luthe hingegen war es nach couragiertem Beginn eine bittere Niederlage, die zudem von Verletzungssorgen überschattet wurde.
„Wie erwartet ein starker Gegner, individuell sehr, sehr stark, sehr viel Klasse, sehr viel Qualität in der Mannschaft“, analysierte TSV-Trainer David Oehmigen. Sein Team war zunächst defensiv gut eingestellt und hielt die Null bis zur Pause. „In der ersten Halbzeit ist es uns sehr gut gelungen, defensiv zu stehen. Wir haben wenig klare Chancen zugelassen. Die Möglichkeiten, die es gab, waren eher durch unsere Fehler im eigenen Sechzehner als durch herausgespielte Situationen.“
Auch wenn nach vorne wenig gelang, hatte Oehmigen einen klaren Plan: „Wir waren uns sicher, wenn wir noch ein bisschen durchhalten mit der Null hinten, dann werden wir ein, zwei Kontergelegenheiten bekommen.“ Doch diese blieben aus – und nach Wiederanpfiff schlug Enzen eiskalt zu.
Ein Moment der Unaufmerksamkeit nach einer kurzen Ecke reichte, um den Bann zu brechen: Faul traf in der 52. Minute zur Führung. „Wir haben da ein bisschen gepennt, waren einen Tick zu spät. Der Zehner von Enzen war überragend auf dem Feld, und den Schuss in die kurze Ecke konnte unser Keeper nicht halten“, so Oehmigen. Nur acht Minuten später erhöhte Thiemann auf 2:0 – nach einer unglücklichen Rückgabe von Fabian Sack geriet Luthe zusätzlich ins Hintertreffen. „Das war natürlich ein bitteres Gegentor. Da springt der Gegner dazwischen, holt sich den Ball und schiebt ins leere Tor ein.“
Die Umstellung auf eine Viererkette brachte keine Wende. Stattdessen nutzte Enzen die zunehmenden Lücken: Reeb (77.), erneut Thiemann (79.) und Faul (90.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. „Das ist dann auch einfach der hohe läuferische Aufwand gewesen, den wir in der ersten Halbzeit betrieben haben. Dem mussten wir Tribut zollen“, erklärte Oehmigen.
So deutlich das Resultat ausfiel, der Trainer würdigte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir hätten uns aufgrund einer couragierten Defensivleistung schon auch verdient, ein, zwei Tore weniger zu kassieren. Aber am Ende geht das Ergebnis in der Höhe in Ordnung. Enzen hat ein sehr starkes Spiel gemacht und war sehr geduldig gegen uns.“
Bitterer als die Niederlage waren jedoch die personellen Rückschläge. „Julian Reiter musste verletzt runter, Knieverletzung, wir gehen eher von etwas Schlimmem aus. Dazu noch Patrick Mandrella verletzt raus, Arjen Morina ebenfalls. Wir mussten ordentlich einstecken“, berichtete Oehmigen hörbar betroffen.
Mit Blick auf das kommende Spiel am Donnerstag bleibt die Situation angespannt: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und mindestens zwei der drei Spieler wieder zur Verfügung stehen.“
Enzen dagegen bleibt nach dem dritten Sieg und einer beeindruckenden Tordifferenz von 20:1 weiter souverän Tabellenführer. Für Luthe steht nach dieser bitteren Pleite die Frage im Raum, wie die angeschlagene Mannschaft die nächsten Aufgaben meistern wird.