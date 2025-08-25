– Foto: Philipp Reichelt

SW Enzen bleibt auch gegen Luthe ungeschlagen Trotz starker ersten Hälfte unterliegt der TSV Luthe deutlich Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 TSV Luthe SW Enzen

TuS Schwarz-Weiß Enzen hat seine Spitzenposition in der Bezirksliga Hannover 3 eindrucksvoll bestätigt. Am Sonntag setzte sich die Elf von Trainer-Duo Stapel/Sölter mit 5:0 (0:0) gegen den TSV Luthe durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Für Luthe hingegen war es nach couragiertem Beginn eine bittere Niederlage, die zudem von Verletzungssorgen überschattet wurde.

Gestern, 15:00 Uhr TuS Schwarz-Weiß Enzen SW Enzen TSV Luthe TSV Luthe 5 0 Abpfiff „Wie erwartet ein starker Gegner, individuell sehr, sehr stark, sehr viel Klasse, sehr viel Qualität in der Mannschaft“, analysierte TSV-Trainer David Oehmigen. Sein Team war zunächst defensiv gut eingestellt und hielt die Null bis zur Pause. „In der ersten Halbzeit ist es uns sehr gut gelungen, defensiv zu stehen. Wir haben wenig klare Chancen zugelassen. Die Möglichkeiten, die es gab, waren eher durch unsere Fehler im eigenen Sechzehner als durch herausgespielte Situationen.“

Auch wenn nach vorne wenig gelang, hatte Oehmigen einen klaren Plan: „Wir waren uns sicher, wenn wir noch ein bisschen durchhalten mit der Null hinten, dann werden wir ein, zwei Kontergelegenheiten bekommen.“ Doch diese blieben aus – und nach Wiederanpfiff schlug Enzen eiskalt zu. Ein Moment der Unaufmerksamkeit nach einer kurzen Ecke reichte, um den Bann zu brechen: Faul traf in der 52. Minute zur Führung. „Wir haben da ein bisschen gepennt, waren einen Tick zu spät. Der Zehner von Enzen war überragend auf dem Feld, und den Schuss in die kurze Ecke konnte unser Keeper nicht halten“, so Oehmigen. Nur acht Minuten später erhöhte Thiemann auf 2:0 – nach einer unglücklichen Rückgabe von Fabian Sack geriet Luthe zusätzlich ins Hintertreffen. „Das war natürlich ein bitteres Gegentor. Da springt der Gegner dazwischen, holt sich den Ball und schiebt ins leere Tor ein.“