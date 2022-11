SW Donau - SGM Altshausen/Ebenweiler 3:0 Niederlage in der Schlussphase kassiert



Nach dem Seitenweichsel bekamen die Hausherren die Partie immer mehr unter ihre Kontrolle. Gegen Ende der Partie zeigte es sich dann, warum dieser Gegner zur Zeit vorne in der Tabelle zu finden ist. Konsequent wurden die Torchancen in der Schlussphase genutzt.

Ein Doppelpack von Tom Stocker (75./82.) und ein Treffer von Ferhat Kavgaci (80.) brachten binnen weniger Minuten die Spielgemeinschaft deutlich in Rückstand und so musste man ohne Punkte die weite Heimreise antreten.