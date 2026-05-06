SW Alstaden kann Asterlagen überholen, Buchholz braucht Heimsieg

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Schwarz-Weiß Alstaden kann TuS Asterlagen im direkten Duell am Freitag überholen, Viktoria Buchholz muss im Kellerduell die GSG Duisburg dringen schlagen, um den Relegationsplatz zu verlassen.
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 16.05.26 18:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Meiderich 06/95
So., 17.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfL Repelen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Viktoria Buchholz
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSG Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 17.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900
33. Spieltag
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07
So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen
So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz