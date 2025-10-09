 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
SW Alstaden ist am Freitagabend im Einsatz.
SW Alstaden ist am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Riccarda Maszun

SW Alstaden geht mit breiter Brust in Lokalduell mit SC 1920

Mit der Partie zwischen Schwarz-Weiß Alstaden und dem SC 1920 Oberhausen wird der 9. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend eröffnet.

Mit breiter Brust kann Schwarz-Weiß Alstaden in das Lokalduell mit dem SC 1920 Oberhausen am Freitagabend gehen. Die Schwarz-Weißen gewannen jüngst mit 4:2 gegen Syrum, mit einem Sieg jetzt könnten sie zum SC aufschließen. Im Kellerduell stehen sich die noch sieglose Spvgg Meiderich 06/95 und die GSG Duisburg gegenüber, Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn empfängt Rheinland Hamborn. Diese Begegnungen stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, außerdem an.

So läuft Spieltag 9

Morgen, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
19:30live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:15

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger FV 08
Sa., 25.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SC 1920 Oberhausen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 26.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV 07
So., 26.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - GSG Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen

Aufrufe: 09.10.2025, 14:00 Uhr
Marcel EichholzAutor