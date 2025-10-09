SW Alstaden geht mit breiter Brust in Lokalduell mit SC 1920

Mit breiter Brust kann Schwarz-Weiß Alstaden in das Lokalduell mit dem SC 1920 Oberhausen am Freitagabend gehen. Die Schwarz-Weißen gewannen jüngst mit 4:2 gegen Syrum, mit einem Sieg jetzt könnten sie zum SC aufschließen. Im Kellerduell stehen sich die noch sieglose Spvgg Meiderich 06/95 und die GSG Duisburg gegenüber, Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn empfängt Rheinland Hamborn. Diese Begegnungen stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, außerdem an.
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger FV 08
Sa., 25.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SC 1920 Oberhausen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 26.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV 07
So., 26.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - GSG Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen