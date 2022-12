SW 06 besiegt den Lieblingsgegner Die Schwarz-Weißen triumphieren auf eigenem Platz mit 2:1 gegen den TSV Eller 04.

Das frühe Führungstor von Oliver Wirz (1.) tat dem Spiel der Gäste nicht gut. Der zurück in die Startelf gekehrte Torjäger Daniel Ivezic brachte Schwarz-Weiß mit seinem siebten Saisontreffer zurück in die Partie (26.). Für die Entscheidung sorgte dann der Trainer höchstpersönlich. Der erneut von Beginn an als Spielertrainer agierende Matthias Castens stellte bei seinem Siegtor unter Beweis, dass er das Kicken noch nicht verlernt hat. In der Schlussphase dezimierte sich Eller durch Rote Karten für Maxwell Bona (84.) und Tadun-Scott Weldert (85.) noch selbst. Das passte zu diesem aus Gäste-Sicht völlig misslungenen Freitagabend.