SVWW unterliegt Elversberg im Testspiel

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Testspiel über zweimal 30 Minuten im Rahmen der Länderspielpause gegen die SV Elversberg mit 0:2 (0:0) verloren.

Auf dem Halberg brachte Florian Le Joncour den Zweitligisten nach einem Eckball in Führung (49.). Drei Minuten vor Abpfiff erhöhte Jarzinho Malanga per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand (57.).

“Trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle wollten wir die Partie unbedingt spielen. Für viele Jungs, die zuletzt nur Kurzeinsätze hatten oder erst spät zu uns gewechselt sind, war es wichtig Spielpraxis und Wettkampfhärte auf diesem hohen Niveau zu sammeln”, so SVWW-Cheftrainer Nils Döring. “Die ersten 45 Minuten haben wir auch wirklich gut mitgespielt. Nach dem 0:1 müssen wir aber widerstandsfähiger sein, mehr dagegenhalten und uns gegenseitig mehr pushen. Im Großen und Ganzen war der Test aber in Ordnung. Wichtig war für uns, im Rhythmus zu bleiben und Einsatzminuten zu sammeln.”

Weiter geht es für den SVWW am Samstag (13. September) mit dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg. Anpfiff in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 14 Uhr. Die SVE empfängt einen Tag später die SG Dynamo Dresden in der URSAPHARM-Arena am der Kaiserlinde.