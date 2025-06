SVWW siegt zum Aufgalopp in Wörsdorf zweistellig

Und sie vernagelten ab der 57. Minute ihr Tor. Da hatte Tim Neubert schon für den zehnten Treffer gesorgt. Zuvor hatten sich der U19-Spieler Jan Matthias Becker, Robin Kalem, Tarik Gözüsirin (je 2), Nikolas Agrafiotis, Moritz Flotho und Ivan Franjic in die Torschützenliste eingetragen. Das Bällchen lief gut in den SVWW-Reihen und von den Neuzugängen hinterließ Kalem mit den besten Eindruck. „Ich fühle mich hier in der Stadt Wiesbaden und beim SVWW pudelwohl“, sprühte der Zehner, der von Hannover 96 II gekommen war, vor Spielfreude.

„Es war total aufregend“, versuchte Torwart Andre Rothenbächer auf der Gegenseite in der guten ersten halben Stunde alles zu halten, was möglich war. Danach durften Eldad Muslisa und in der letzten halben Stunde der Idsteiner Fabian Vix im Kasten ran. Das Team der TSG wurde durch einige Idsteiner Spieler nominell verstärkt.

Und jener Vix brachte dann vor allem Flotho und den amtierenden Drittliga-Torschützenkönig Fatih Kaya, der nur den Mülleimer neben dem Tor traf, fast zum Verzweifeln. „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielfluss und Klarheit. Wir haben aber auch in der zweiten Halbzeit noch viele Chancen kreiert“, wollte SVWW-Trainer Nils Döring nach der ersten Trainingswoche den Aufgalopp gegen den Achtligisten nicht allzu hoch bewerten, zumal die eigenen Keeper Noah Brdar und Finn Ludwig keinen Torschuss der Wörsdorfer parieren mussten. Beim zweiten Test am nächsten Freitag (13 Uhr) gegen den Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II auf dem Halberg dürfte es andere Kräfteverhältnisse geben.

Schmerz über verpassten Aufstieg "sitzt noch tief"

Aufgestiegen wären auch die Wörsdorfer gerne. „Der Schmerz sitzt noch tief“, sagte Samadi, war die TSG am Ende in der Relegation nach einem 4:1-Hinspielerfolg bei Biebrich 02 II schon fast Siebenligist gewesen. Am Ende kam es bekanntlich mit dem 0:6 im Rückspiel daheim anders. „Aufgeben ist aber keine Option“, will Keeper Rothenbächer diese Saison wieder angreifen.

Und der SVWW? „Ich will persönlich weiter in der Dritten Liga Spielminuten sammeln und dem Team helfen. Und als Mannschaft wollen wir vorne mitspielen“, sagte Kalem, der in der vergangenen Saison den SVWW beim 5:1-Erfolg in der Brita Arena mit Hannover 96 II noch mit zwei Toren geärgert hatte.

Ärgern musste sich an diesem sonnigen Tag aber keiner richtig, war es doch eher ein Tag der Freude. Für die jungen Autogrammjäger unter den SVWW-Fans wie auch für die TSG-Verantwortlichen unter dem Vorsitzenden Ralph Duell und dem Sportlichen Leiter Gianluca Braun, kommt doch nicht alle Tage ein Drittligist vorbei. Wobei die U19 des SVWW regelmäßig ihre Heimspiele auf dem Wörsdorfer Rasen absolviert.