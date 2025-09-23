Die SVWW-Fußballschule. – Foto: SVWW

SVWW-Fußballschule: In den Herbstcamps lernen und Spaß haben Drittligist und seine Partnervereine mit breitem Angebot im Oktober – Schulung in der Gruppe und individuell für Vereinsspieler und Neulinge

Wiesbaden/Taunusstein. Nach den Veranstaltungen während der Sommerferien ist vor den Herbstcamps. Die Fußballschule des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden bietet während der Herbstferien in der Verzahnung mit den Partnervereinen wieder üppige Angebote für Fußball-Kids. Konkret zwischen dem 6. und 10. Oktober beim SV Frauenstein sowie im Nachwuchsleistungszentrum auf dem Wehener Halberg. Nochmals in Wehen und ferner beim FC Bierstadt finden zwischen 13. und 17. Oktober weitere Camps statt. Jeweils beginnend um 10 Uhr bis zur Mittagspause um 12 Uhr. Teil zwei schließt sich von 13.30 Uhr bis 16 Uhr an.

Unter Anleitung qualifizierter Trainer geht es bei den Einheiten um die Schwerpunkte Verbesserung der Techniken, Passen, Ballmitnahme, Dribbling, Finten, Torschuss, Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit, aber auch um „freies kreatives Spielen als Ersatz für den oft fehlenden Bolzplatz im Alltag", schildert Marvin Menger, Koordinator der Fußballschule des SVWW. Am Ende der Camps steht jeweils ein Abschlussturnier. Ob Anfänger oder Vereinsspieler, alle sind (Altersspektrum 6 bis 14 Jahre) willkommen, wenn es darum geht, fußballerische Grundlagen zu schulen und Spaß zu haben.

Mit Blick auf die Sommercamps an den Standorten SV Niederseelbach, VfR Wiesbaden, FC Waldems und SV Erbenheim ((Mädchen- und Mixedcamp) zieht Menger ein insgesamt positives Fazit: „Mit durchschnittlich fast 40 Kindern pro Camp waren wir zufrieden. Das entspricht der Auslastung der letzten Jahre im Sommer. Allerdings hätten wir gerne noch ein paar Kinder mehr gehabt. Kinder und Eltern waren jedenfalls von den Camps begeistert. Wir erhielten positives Feedback, und wenn es ein Problem gab, versuchten wir es direkt zufriedenstellend zu lösen. Wir handeln stets im Sinne der Kinder, die sich bei unseren Camps sehr wohl gefühlt haben. Sportlich konnten ihnen unsere Trainer auch das ein oder andere beibringen, was man vor allem am Ausprobieren neuer Tricks sehen konnte.“ Gutes Zusammenspiel bei Betreuung und Helfern