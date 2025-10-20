🗣: SVWO von Verletzung "geschockt" ‒ Gilching mit "hoher Intensität"

Spiel am Freitag:

Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: "Insgesamt ein sehr verdienter Heimsieg mit einer großen Portion an Intensität und vielen Zweikämpfen auf beiden Seiten. Ich war mit den ersten 25 Minuten sehr zufrieden. Wir hatten viel Ballbesitz und kommen folglich zum 1:0. Im Anschluss war das Momentum weg, es gab viele Fouls und Unterbrechungen. Kurz nach unseren beiden Toren gab es außerdem Situationen, in denen unser Torwart überragend hält. Über 90 Minuten gesehen ist es trotzdem ein ungefährdeter Heimsieg. Ein Sonderlob geht an Vorbereiter Louis Fleddermann und Torschütze Mucki Eichberg fürs 1:0, sowie Ben Bauer und Johnny Krukow fürs 2:0. Auch unsere beiden Youngsters Tarek Kluge und Jasin Uka haben wieder ein herrvorragendes Spiel gemacht." Spiele am Samstag:

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »In der ersten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen langen Bällen und wenig Torraum-Szenen. Wir sind dann etwas besser aus der Halbzeit gekommen und gehen auch verdient in Führung. Danach haben wir leider verpasst frühzeitig den Deckel drauf zu machen und haben zwei, drei gute, teils sehr gute, Chancen liegen lassen. Unter dem Strich es ist ein verdienter Sieg und die Mannschaft hat das Beste aus den Bedingungen gemacht. Jetzt bereiten wir uns auf Pullach vor.« Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten unbedingt zu Hause ungeschlagen bleiben und haben uns wahnsinnig auf das Duell gegen Olching gefreut, weil es für uns ein Gradmesser ist. Wir sind super gut ins Spiel hereingekommen, standen defensiv sehr sicher und hatten hohe Ballkontrolle. Die Jungs waren richtig heiß und hätten eigentlich zur Pause mit 1:0 oder 2:0 führen müssen, treffen aber nur den Pfosten. Olching hat nach der Pause sehr abgezockt, mit den ersten zwei Chancen zwei Tore gemacht. Im Anschluss haben wir auf Dreierkette umgestellt, kommen per Elfmeter noch zum Anschlusstreffer und machen sogar noch das 2:2. Leider hat das Schiedsrichtergespann hier aber sehr strittig auf Abseits entschieden, womit wir leben müssen. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir uns ein Unentschieden verdient, sind aber besonders in der zweiten Halbzeit noch zu grün mit einem Landesliga-Absteiger umgegangen.«

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: »Unterm Strich ein Unentschieden, das für beide Seiten in Ordnung geht. Es ist genau das Spiel eingetroffen, auf dass wir uns eingestellt hatten. Penzberg hat viele lange Bälle geschlagen, die wir mit der Abwehrkette gut wegverteidigen konnten. Insgesamt war es ein sehr zweikampfbetontes Spiel mit vielen kleinen Fouls. Penzberg geht Mitte der zweiten Halbzeit per Elfmeter in Führung, aber wir hatten schnell eine Antwort parat und konnten ausgleichen.«

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Es war ein den Tabellenplätzen entsprechend eher mittelmäßiges Bezirksligaspiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, weil wir in den ersten Minuten aktiver waren, waren dann aber in einer Aktion zu weit weg und haben den Ausgleich kassiert. Im Anschluss gab es auf beiden Seiten nur noch Halbchancen, die wir nicht zielstrebig zu Ende gespielt haben. Ein gerechtes Unentschieden. Wir nehmen Punkt mit, können aber mit der letzten Konsequenz auch als Sieger vom Platz gehen.

Anton Geiger, Trainer des SV Ohlstadt: "Die Partie fand komplett auf Kunstrasen statt, was für uns zunächst eine kleine Überraschung war. Der BCF hat in den ersten zehn Minuten ordentlich Druck gemacht, wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Ab der 15. Minute wurde es ausgeglichener und bis zur Halbzeit hatten wir dann die Feldvorteile auf unserer Seite und haben richtig guten Fußball gespielt. Das 1:0 fiel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, den der Torwart nicht festhalten konnte – Louis Steffl hat dann zum 1:0 abgestaubt. Die Führung hatte leider nicht lange Bestand, weil wir uns nach einem weiten Einwurf im Strafraum schlecht positioniert haben und so das 1:1 kassierten. Das war sehr billig. Die Führung hätte uns eigentlich etwas Sicherheit geben sollen. In der Halbzeit haben wir dann zwei, drei Umstellungen vorgenommen und einige Dinge angesprochen, auch was die Tiefenstaffelung betrifft. Nach der Pause haben wir das gut umgesetzt und sind mit einem Doppelschlag – einem Abstauber von Maxi Schwinghammer und einem Kopfballtor von Berne (Bernhard) Kurz – auf 3:1 davongezogen. Das hat dem Spiel dann Ruhe verliehen. Der BCF hatte in der Folge nicht mehr die Kraft, viele Akzente nach vorne zu setzen. Unterm Strich war es ein Kellerduell mit vielen Kleinigkeiten, insgesamt aber ein faires Spiel. Man merkt, dass auf beiden Seiten viele Fehlpässe dabei waren, was bei weniger Druck eigentlich nicht passieren sollte, aber solche Situationen muss man mit einer jungen Mannschaft einfach meistern. Wir gehen jetzt zuversichtlich ins Nachholspiel am Mittwoch gegen Polling, hoffen, dass wir dort ein paar Dinge noch besser machen und unsere Serie halten, um weiterhin zu punkten." Spiele am Sonntag: