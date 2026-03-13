 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

SVW: Zuversicht trotz zwei Niederlagen

Zuletzt enttäuschte der SVW, nun geht es nach Limburg

von Stephan Neumann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Wiesbaden will am Sonntag in Limburg wieder jubeln.
Der SV Wiesbaden will am Sonntag in Limburg wieder jubeln. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
07 Limburg
SV Wiesbaden

Wiesbaden. Beim Drittletzten Limburg 07 (So., 15 Uhr) soll nach zwei Liga-Niederlagen 2026 für den SV Wiesbaden Zählbares her. „Die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie in der Verbandsliga erfolgreich spielen kann. Wir haben ein junges Team, da sind wellenartige Leistungen normal“, versprüht Sportchef Yildirim Sari Zuversicht. Saki Nakos (Bänderdehnung im Knie) muss passen. Davon abgesehen bekundet Sari im Namen des SVW Anteilnahme nach dem Tod des Bierstadter Co-Trainers Gert Kramp: „Unser Beileid gilt seiner Familie und dem FC Bierstadt.“

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00