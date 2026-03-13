SVW: Zuversicht trotz zwei Niederlagen

Der SV Wiesbaden will am Sonntag in Limburg wieder jubeln. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Beim Drittletzten Limburg 07 (So., 15 Uhr) soll nach zwei Liga-Niederlagen 2026 für den SV Wiesbaden Zählbares her. „Die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie in der Verbandsliga erfolgreich spielen kann. Wir haben ein junges Team, da sind wellenartige Leistungen normal“, versprüht Sportchef Yildirim Sari Zuversicht. Saki Nakos (Bänderdehnung im Knie) muss passen. Davon abgesehen bekundet Sari im Namen des SVW Anteilnahme nach dem Tod des Bierstadter Co-Trainers Gert Kramp: „Unser Beileid gilt seiner Familie und dem FC Bierstadt.“