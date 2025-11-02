SVW verspielt 4:0 - und siegt doch

„Ich musste kurz schmunzeln, als ein Spielervater seinen Sohn gefragt hat: Wie blöd kann man eigentlich sein, um es nochmal so spannend zu machen?“, verriet SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Das bringt es absolut auch auf den Punkt.“ Denn die Weisenauer sahen nach einer halben Stunde beim Stand von 4:0 schon wie die sicheren Sieger aus. Doch plötzlich stand es 4:4. „30 Minuten haben wir wie aus einem Guss gespielt, alles hat geklappt“, so Protz. „Dann haben wir auf einmal den Gegner gewähren lassen und es unnötig scharf gemacht. Aber unter dem Strich haben wir drei wichtige Punkte gewonnen – gerade auch beim Blick auf die Tabelle.“ Die Gelbe Karte plus gegen Paul Nauth wegen Ballwegschlagens (35.) habe dem FCS „mit Sicherheit geholfen, ins Spiel zurückzukommen“. Tore: 1:0 Jaime Anderton (10.), 2:0 Dominik Higi (22.), 3:0 Mao Koyama (25.), 4:0 Higi (28.), 4:1 Niklas Helfenstein (36.), 4:2 Daniel Kopf (45.), 4:3 Kalle Wunder (49.), 4:4 Valentino Zuch (53.), 5:4 Koyama (65.). Zuschauer: 80.





