🗣: SVW verschläft erste Hälfte – Gerolfing zufrieden

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: " Palzing war von Anfang an Top eingestellt. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Das war vor allem im Abwehrverhalten null komma null Bezirksliganiveau. Es wurde zurecht bestraft und die Führung war in der Höhe verdient. Dass wir nochmal so zurückkommen verdient trotzdem Respekt. Am Ende können wir uns davon aber nichts kaufen, weil wir kurz vor Schluss wieder katastrophal verteidigen. Glückwunsch an meinen Freund Enes. Wir müssen dringend an den Basics arbeiten und uns wieder auf unsere wesentlichen Aufgaben besinnen. Sonst kriegen wir keine Konstanz rein und dementsprechend auch keine Punkte."

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: "Wir sind in der ersten Halbzeit stark aufgetreten und verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Pause hat uns kurz etwas der Mut verlassen, und wir haben unsere Konterchancen nicht sauber zu Ende gespielt. Dann bekommt Walpertskirchen einen fragwürdigen Elfmeter, der sie zurück ins Spiel bringt. Beim 2:2 schlafen wir leider bei einer Standardsituation. Danach geht es hin und her: Marzuk hat zwei hundertprozentige Chancen, aber auch Walpertskirchen kommt noch einmal gefährlich vor unser Tor. Am Ende spielen wir einen Angriff endlich konsequent zu Ende und holen uns den Sieg – absolut verdient! Gefühlt haben wir heute gegen 14 Mann gespielt und trotzdem gewonnen. Das macht mich richtig stolz auf die Mannschaft! Walpertskirchen wünschen wir für die restliche Saison viel Glück."

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: » In der ersten Halbzeit hatten beide Teams jeweils eine Chance. Altenerding macht das Tor, wir nicht. Das Spiel plätscherte so dahin. Erst ab der 60 Minute sind wir aufgewacht und konnten mehr Druck nach vorne ausüben. Die ersten 60 Minuten haben wir verschlafen. Danach haben wir verdient den Ausgleich geschossen. Am Ende hatten wir auch 2 Chancen zum Sieg, scheiterten jedoch am Torwart. Ein Sieg wäre aufgrund der letzten 30 Minuten drin gewesen, aber insgesamt glaube ich ist das Unentschieden gerecht.«

Pedro Flores Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: » Spielerisch war es kein gutes Spiel, es war stark von langen und hohen Bällen geprägt. Kämpferisch hat meine Mannschaft jedoch ordentlich gearbeitet. In der Schlussphase hatten wir Glück, dass wir kein weiteres Gegentor kassiert haben. Insgesamt sind wir mit dem Auswärtspunkt zufrieden. Alles Gute an Gerolfing!«