SVW verliert daheim

Der SVW war nach dem Michelwinnaden-Spiel auf Wiedergutmachung aus. In der Anfangsphase zeigte sich das auch direkt, als Jonathan Buning nach Fabian Petrichs Flanke die Führung erzielen konnte. Doch danach bot man den zahlreichen Zuschauern keine gute Partie mehr. Nach einem Freistoß kamen die Gäste zum Ausgleich, welcher bis zur Halbzeitpause Bestand hatte. In deren Anschluss zeigte der SVW kaum noch Gegenwehr und schenkte die Partie in einer Viertelstunde her. Drei Tore der Gäste fielen, ohne dass die Gegner energisch daran gehindert worden wären. Die Schlussphase mit 2 Toren durch David Strobel und dem zwischenzeitlichen 2:5 schraubte die Toranzahl noch in die Höhe, änderte aber nichts mehr am Ausgang der Begegnung.