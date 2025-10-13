SVW verliert beim SCM

Auf dem katastrophalen „Sportplatz“ in Michelwinnaden musste der SVW ziemlich ersatzgeschwächt antreten. Diese Umstände waren schwierig, können die grausame erste Halbzeit aber leider nicht erklären. Dem destruktiven Spielstil der Gastgeber, die sich auf lange Bälle und ihren schnellen Stürmer beschränkten, trat man leider nicht clever mit eigenen ruhigen Ballstaffetten oder schnellem Kurzpassspiel in die Spitze entgegen, sondern leistete sich enorm viel Fehlpässe und konnte daher auch kaum Chancen herausspielen. Die 2:0-Halbzeitführung der Gastgeber war die Folge dieser ersten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel wurde der SVW dann konkreter und konnte in Person von Timo Bittenbinder nach einem Eckball den Anschluss herstellen. Danach ging alles nur noch in eine Richtung, Michelwinnaden trat kaum mehr in Erscheinung, stellte sich auf ihrem Geläuf aber kompakt hinten rein. Diese Defensive knackte der SVW bis zum Ende der Partie nicht mehr. Ein gebrauchter Sonntag!