SVW unterliegt unglücklich im Schussenpokal

– Foto: Simon Reichle

SVW I : SGM Blitzenreute I/Mochenwangen II 1:2 (0:1)

Nach einem fast eineinhalb Monaten Sommerpause stand mit dem Derby im Achtelfinale des Schussenpokals in Wolpe für den SVW direkt ein heißes Duell an. Bei den Ausrichtern hatte sich in der Sommerpause personell einiges getan, was sich auch direkt an der Startelf erkennen ließ. 5 externe Neuzugänge sowie Hannes Moosmann, der nun fest aus der Jugend zum SVW kommt, standen in der Startelf. In der Anfangsphase der Partie merkte man diese Gegebenheit auch am Abstimmungsverhalten des SVW, der etwas zögerlich agierte. Daraus resultierte auch der frühe Rückstand nach einem Einwurf. Doch mit zunehmender Spieldauer fand man besser ins Spiel, setzte der ruppigen Spielweise der Gäste in den Zweikämpfen etwas dagegen und holte sich Sicherheit im Passpiel. Vereinzelt kam man auch zu Torchancen, ein Kopfball nach einer Ecke ging beispielsweise nur knapp vorbei. Somit ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.