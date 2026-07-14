SVW unterliegt unglücklich im Schussenpokal

SVW I : SGM Blitzenreute I/Mochenwangen II 1:2 (0:1)
Nach einem fast eineinhalb Monaten Sommerpause stand mit dem Derby im Achtelfinale des Schussenpokals in Wolpe für den SVW direkt ein heißes Duell an. Bei den Ausrichtern hatte sich in der Sommerpause personell einiges getan, was sich auch direkt an der Startelf erkennen ließ. 5 externe Neuzugänge sowie Hannes Moosmann, der nun fest aus der Jugend zum SVW kommt, standen in der Startelf. In der Anfangsphase der Partie merkte man diese Gegebenheit auch am Abstimmungsverhalten des SVW, der etwas zögerlich agierte. Daraus resultierte auch der frühe Rückstand nach einem Einwurf. Doch mit zunehmender Spieldauer fand man besser ins Spiel, setzte der ruppigen Spielweise der Gäste in den Zweikämpfen etwas dagegen und holte sich Sicherheit im Passpiel. Vereinzelt kam man auch zu Torchancen, ein Kopfball nach einer Ecke ging beispielsweise nur knapp vorbei. Somit ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.
Der zweite Durchgang war geprägt von vielen Auswechslungen, sodass der Spielfluss etwas leiden musste. Ein unglückliches Gegentor Mitte der zweiten Halbzeit warf den SVW in seinen Ausgleichsbemühungen zurück, aber trotzdem gaben die Blau-Weißen nicht auf und spielten weiter nach vorne. Die Abschlüsse waren aber zunächst nicht genau genug und stellten keine Gefahr dar. Erst kurz vor Ablauf der Spielzeit erzielte man den verdienten Anschlusstreffer. Ein Angriff über Buning landete bei Strobel, dessen Schuss vom Torwart nach vorne abgeklatscht wurde, wo Jan Welte goldrichtig stand und einschieben konnte. In der Nachspielzeit legte der SVW nochmal alles rein, aber auch der letzte Freistoß brachte nicht mehr ein. Dadurch verlor man das Spiel unglücklich und ist am Wochenende nur Zuschauer.