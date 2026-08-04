SVW und SG Nassau nach Umbruch gleich voll da

Das neu zusammengestellte Ensemble des SV Wiesbaden feierte zum Start einen Derbysieg - und hat nun Diedenbergen vor der Brust. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden/Hofheim. Ein großer Umbruch im Kader erfordert Zeit und Geduld - in dieser Hinsicht hat sich die neu zusammengestellte Formation des SV Wiesbaden zum Gruppenliga-Start selbst widerlegt. 3:0 hieß es im Derby bei Aufsteiger SG Germania . Vom Kader der Abstiegssaison standen lediglich Ruvel Bertel, Pablo Romero Centeno und Yassin Khamal in der Startelf. Chefcoach Daniel Löbelt, erst am Sonntag direkt vor dem Spiel aus dem Urlaub zurückgekehrt, war äußerst angetan, lobte ausdrücklich die Arbeit von Co-Trainer Marcel Heilmann, der die Mannschaft „mental gut vorbereitet hat“. Hohe Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke, Intensität, die Basics funktionierten, lobt Löbelt und weiß: „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben.“

Am Donnerstag (20 Uhr) im ersten Heimspiel gegen die SGN Diedenbergen, 3:0-Startsieger gegen den FC Bierstadt, werden auf dem Stadion-Rasen gegen die mutmaßlich kompakte SGN-Defensive gute Lösungen gefragt sein. Rückkehrer Pierre Massfeller, der gleich per Doppelpack seine Torjäger-Qualitäten untermauert hat, und Flügelspieler Maxim Bujnov, werden daran mitwirken. Zwei Ausgebuffte mit Technik und Finesse, die Daniel Löbelt zudem in charakterlicher Hinsicht als Top-Zugänge sieht. Zwei, die Fußball auf und außerhalb des Platzes (vor-) leben. Ein Duo, das auch im Anschluss ans Training noch Präsenz zeige, streicht Daniel Löbelt heraus. Acht Neue, drei Verbliebene, dazu mit Richard Sarfo Tabiri ein hoffnungsvoller Youngster aus der von Sportchef Yildirim Sari neu gegründeten U19 - es hat sich gut angelassen beim SVW, bei dem Tim Maurer und Jason Ptak zum Kader stoßen.

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden SG Nassau Diedenbergen SG Nassau 20:00 PUSH

Doch auch Gegner Nassau Diedenbergen ist gut aus den Startlöchern gekommen. "Beim SVW wird eines der besonders schweren Auswärtsspiele", sagt Diedenbergens neuer Trainer Matthias Güldener. Der personell auf die beiden Urlauber Jasmin Redzic und Giuseppe Pagliaro sowie Ersatztorwart Markus Kettenbach, der sich im letzten Testspiel schwer am Knie verletzt hat, verzichten muss. Sonst sind alle fit. Sechs, sieben Akteure werden es nicht mal in den Spieltagskader schaffen. "Der Konkurrenzkampf ist sehr hart, wir haben eine Menge fitte Spieler", sagt Güldener.