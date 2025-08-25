🗣: SVW überwindet "alle Widrigkeiten" – Erb mit traumhaftem Freistoß

Philipp Kaiser, spielender Co-Trainer des SV Waldeck: "Die Mannschaft war wirklich bereit über Grenzen zu gehen und da sieht man, was in dieser Truppe steckt. Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen und alle Widrigkeiten überwunden. Große Gratulation nochmals an alle aus der Mannschaft für diese geschlossenen Teamleistung. Darauf wollen wir aufbauen und diese Einstellung in die nächsten Spiele mitnehmen."

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Durch den Sieg des TSV Geiselbullach unter der Woche wussten wir, dass es ein immens wichtiges Spiel ist. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber Geiselbullach macht mit der ersten Chance das 1:0. Wir können dann mit einem Traumfreistoß von Mario Erb ausgeglichen. Geiselbullach macht dann mit dem zweiten Schuss die 2:1-Führung. Wir können dann noch vor der Halbzeit ausgleichen, Der Gast ist dann robust zu Werke gegangen – unserer Meinung nach war der Schiedsrichter zu großzügig in seiner Auslegung. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und erzielen vor der Halbzeit das 3.2. Danach haben wir das Spiel komplett im Griff und haben aber trotzdem viel Pech im Spiel. Unsere Spiele sind einfach immer Drama. Wir gehen dann mit 4:2 in Führung. Luca Roth machte noch kurz vor Schluss das 5:2. Zurzeit kommen Jungs aus der zweiten Reihe dran– die haben es heute super gemacht. Allen voran Hubert Bichlmaier hat gezeigt, dass mit ihm in der Bezirksliga zu rechnen ist. Besonders gut waren Franz Mullai und Franz Folda."

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Wir kommen gut ins Spiel rein und machen durch Lysander Weiß das 1:0. Mario Erb macht dann mit einem traumhaften Freistoß den Ausgleich. Das hat uns aber nicht aus der Bahn geworfen. Lysander Weiß macht dann das 2:1. Anschließend haben wir einen sehr schmeichelhaften Elfmeter gegen uns, den Kaltner verwandelt. Er macht dann auch noch das 2:3 vor der Halbzeit – der überragende Mann des Spiels. Dann ist das Spiel vor sich hingeplätschert und wir kassieren das 2:4. Das hat uns in der Phase extrem weh getan. Wir haben danach zwar noch gute Chancen, machten aber auf und kassierten am Ende das 2:5. Wir müssen in den nächsten Wochen die defensive Stabilität wiederherstellen. Gegen Pullach wollen wir den ersten Heimdreier und weitere Punkte für den Klassenerhalt holen."