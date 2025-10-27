🗣: SVW stolz auf jeden Einzelnen – FCL und München 1954 atmen auf

"Gratulation und Respekt an meine Jungs", sagte Sepp Heilmeier zur hervorragenden Hinrunde des SV Walpertskirchen. – Foto: Marc Marasescu

Die Bezirksliga-Überraschung Walpertskirchen ist Herbstmeister und überzeugt auch gegen Landesliga-Absteiger Garching. München 54 gewinnt gegen Kammerberg in einem hochklassigen Spiel. Der SV Ampertal Palzing und Langengeisling jubeln über wichtige Siege. Gegen stark startende Altenerding holt der SV Nord München-Lerchenau nur einen Zähler. Während die SpVgg ihre starke Serie ausbaut, trauert Peter Zeussel Chancen hinterher. Der SE Freising trotzt den Personalsorgen, belohnt sich aber nicht für eine starke Leistung gegen den Spitzenreiter ASV Dachau. Gerolfing zeigt dagegen laut Christian Träsch keine gute Leistung. Die Stimmen zum 15. Spieltag der Bezirksliga Nord.

München 54 befreit sich gegen Kammerberg: »Eine der besten Mannschaften« der Bezirksliga Gestern, 15:00 Uhr TSV München 1954 München 54 SpVgg Kammerberg Kammerberg 3 1

Mohamad Asad, Sportdirektor von München 1954: »Mit Kammerberg ist uns gestern ein Gegner gegenüber gestanden, der einen ähnlichen Fußball spielt wie wir. Sie wollen viele Dinge auch technisch lösen. Für mich technisch einer der mit besten Mannschaften. Wir gingen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung durch ein sehr schön rausgespieltes Tor.

Danach hatten wir noch zwei Großchancen, die wir leider liegen gelassen haben. In der zweiten Halbzeit ging es lange hin und her und Kammerberg hat durch einen abgefälschten Freistoß ausgeglichen. Nach einer Ecke stellen wir dann auf 2:1 und entscheiden das Spiel in der Endphase durch das 3:1. Es war ein sehr hochklassiges, technisch gutes Bezirksliga-Spiel von beiden Seiten und ein sehr faires Spiel. Wichtig ist: Nach einer langen Phasen konnten wir endlich wieder punkten, weil wir diesmal konsequent unsre Tore gemacht haben und unsere Heimstärke mal wieder auf die Platte bekommen haben. Viel Erfolg noch Kammerberg in der weiteren Saison.« Ampertal Palzing schöpft neuen Mut: 6:0-Sieg gegen Ingolstadt »etwas zu hoch« Gestern, 15:00 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt SV Ampertal Palzing Amp Palzing 0 6 Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Unser Spiel heute gegen Fatih Ingolstadt endete mit einem 6:0-Sieg. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der nie aufgehört hat zu kämpfen. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, und wenn die Ingolstädter Mal durchkamen, hat unser Torwart stark reagiert. Vielleicht ist das eine oder andere Tor etwas zu hoch ausgefallen, aber ich bin froh, dass wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt haben. Das Spiel ist insgesamt gut gelaufen – auch dank eines sehr guten Schiedsrichtergespanns.

Alles Gute an Fatih Ingolstadt, besonders für ihre Moral nach dem Umbruch und im bisherigen Saisonverlauf. Sie haben trotzdem ihr Bestes gegeben!« Walpertskirchen überzeugt auch gegen Garching: »Ich bin stolz auf jeden Einzelnen« Gestern, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen 0 0 Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Zwei spielerisch sehr gute Mannschaften haben sich heute ein rassiges und schnelles Spiel geliefert. Es ging hin und her. Beide Teams hatten die Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Aus meiner Sicht war es ein wirklich sehr faires Spiel, was der Kartenverlauf nicht wiedergibt. Kein Vorwurf an das Gespann, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein leistungsgerechtes Remis. Gratulation und Respekt an meine Jungs. Nach der Hinrunde Erster ist ein toller Erfolg. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen.«

Rohrbach kassiert verdiente Pleite – Langengeisling sendet »starkes Zeichen«

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer TSV Rohrbach: »Der Sieg für Langengeisling geht völlig in Ordnung. Wir sind nicht gut reingekommen, haben uns dennoch aus der doppelten Unterzahl gut befreien können und blieben ohne Gegentor. Wir sind nach 25–30 Minuten besser ins Spiel gekommen und machen dann das 1:0. Leider haben wir dann kurz vor der Halbzeit das 1:1 bekommen. Die 2. Halbzeit ging klar an Langengeisling. Glückwunsch und alles Gute nach Langengeisling.« Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Der 3:1-Heimsieg war über 90 Minuten völlig verdient. Wir hatten das Spiel größtenteils unter Kontrolle, auch wenn der Rückstand in Überzahl kurz für einen Schockmoment gesorgt hat. Entscheidend war, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, Charakter gezeigt und das Spiel vor heimischem Publikum gedreht hat. Wir haben viele Chancen benötigt, aber am Ende die Tore gemacht und uns damit für eine starke Leistung belohnt. Dieser Sieg war wichtig, um den Anschluss im Tabellenmittelfeld zu halten. Nach einer schwierigen Phase war es ein starkes Zeichen, dass wir nicht nur guten Fußball spielen, sondern auch wieder erfolgreich abschließen können.« Altenerding baut Bezirksliga-Serie aus – Nord München-Lerchenau vergibt Hochkaräter

Pedro Locke, Trainer SpVgg Altenerding: »Mein Team ist stark gestartet und verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Wir hatten leider in dieser Phase verpasst, mit einem zweiten Tor nachzulegen. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir bei gegnerischen Abschlüssen Glück und konnten selbst unsere eigenen Möglichkeiten nicht konsequent nutzen. Es war ein gerechtes Remis gegen ein Topteam – und bedeutet das achte Spiel in Folge ohne Niederlage.« Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Heute sind wir die ersten 20 Minuten auf einem tiefen Rasen nicht gut ins Spiel gekommen, haben dann verdient das 1:0 kassiert. Dann sind wir langsam immer besser in die Partie gekommen und haben vor der Pause aus zwei Chancen ein Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit war das Spiel etwas offener, mit klareren Chancen auf unserer Seite, leider verpassen wir es uns dafür zu belohnen. Einmal Leute, einmal im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart und zweimal knapp verzogen. Diese Chancen haben wir leider nicht gemacht. Am Ende geht das 1:1 in Ordnung. Viel Glück nach Altenerding.« Christian Träsch vermisst Mut und Selbstbewusstsein bei Gerolfing gegen Moosinning Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr FC Gerolfing Gerolfing FC Moosinning Moosinning 0 3 Abpfiff Christian Träsch, Spieler beim FC Gerolfing: »In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden, waren in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät und sind zu viel hinterhergelaufen. Mit dem Ball war es zu wenig, kein Mut, kein Selbstvertrauen. Die zweite Halbzeit war besser, aber immer noch weit von dem entfernt, was wir können.

Das war ein verdienter Sieg für Moosinning.«

Sah ein starkes Spiel seiner Mannschaft, die am Ende nicht belohnt wurde: Freisings Trainer Heiko Baumgärtner. – Foto: Valentin Hack

Freising macht Riesenspiel in Dachau – vermisst aber Schmuckermeier und Steindorf