🗣: SVW stolz auf jeden Einzelnen – FCL und München 1954 atmen auf

Die Bezirksliga-Überraschung Walpertskirchen ist Herbstmeister und überzeugt auch gegen Landesliga-Absteiger Garching. München 54 gewinnt gegen Kammerberg in einem hochklassigen Spiel. Der SV Ampertal Palzing und Langengeisling jubeln über wichtige Siege. Gegen stark startende Altenerding holt der SV Nord München-Lerchenau nur einen Zähler. Während die SpVgg ihre starke Serie ausbaut, trauert Peter Zeussel Chancen hinterher. Der SE Freising trotzt den Personalsorgen, belohnt sich aber nicht für eine starke Leistung gegen den Spitzenreiter ASV Dachau. Gerolfing zeigt dagegen laut Christian Träsch keine gute Leistung. Die Stimmen zum 15. Spieltag der Bezirksliga Nord.
Mohamad Asad, Sportdirektor von München 1954: »Mit Kammerberg ist uns gestern ein Gegner gegenüber gestanden, der einen ähnlichen Fußball spielt wie wir. Sie wollen viele Dinge auch technisch lösen. Für mich technisch einer der mit besten Mannschaften.
Wir gingen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung durch ein sehr schön rausgespieltes Tor.
Danach hatten wir noch zwei Großchancen, die wir leider liegen gelassen haben. In der zweiten Halbzeit ging es lange hin und her und Kammerberg hat durch einen abgefälschten Freistoß ausgeglichen. Nach einer Ecke stellen wir dann auf 2:1 und entscheiden das Spiel in der Endphase durch das 3:1.
Es war ein sehr hochklassiges, technisch gutes Bezirksliga-Spiel von beiden Seiten und ein sehr faires Spiel. Wichtig ist: Nach einer langen Phasen konnten wir endlich wieder punkten, weil wir diesmal konsequent unsre Tore gemacht haben und unsere Heimstärke mal wieder auf die Platte bekommen haben. Viel Erfolg noch Kammerberg in der weiteren Saison.«
Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Unser Spiel heute gegen Fatih Ingolstadt endete mit einem 6:0-Sieg. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der nie aufgehört hat zu kämpfen. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, und wenn die Ingolstädter Mal durchkamen, hat unser Torwart stark reagiert. Vielleicht ist das eine oder andere Tor etwas zu hoch ausgefallen, aber ich bin froh, dass wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt haben.
Das Spiel ist insgesamt gut gelaufen – auch dank eines sehr guten Schiedsrichtergespanns.
Alles Gute an Fatih Ingolstadt, besonders für ihre Moral nach dem Umbruch und im bisherigen Saisonverlauf. Sie haben trotzdem ihr Bestes gegeben!«
Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Zwei spielerisch sehr gute Mannschaften haben sich heute ein rassiges und schnelles Spiel geliefert. Es ging hin und her. Beide Teams hatten die Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Aus meiner Sicht war es ein wirklich sehr faires Spiel, was der Kartenverlauf nicht wiedergibt. Kein Vorwurf an das Gespann, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein leistungsgerechtes Remis. Gratulation und Respekt an meine Jungs. Nach der Hinrunde Erster ist ein toller Erfolg. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen.«
Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer TSV Rohrbach: »Der Sieg für Langengeisling geht völlig in Ordnung. Wir sind nicht gut reingekommen, haben uns dennoch aus der doppelten Unterzahl gut befreien können und blieben ohne Gegentor. Wir sind nach 25–30 Minuten besser ins Spiel gekommen und machen dann das 1:0. Leider haben wir dann kurz vor der Halbzeit das 1:1 bekommen. Die 2. Halbzeit ging klar an Langengeisling. Glückwunsch und alles Gute nach Langengeisling.«
Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Der 3:1-Heimsieg war über 90 Minuten völlig verdient. Wir hatten das Spiel größtenteils unter Kontrolle, auch wenn der Rückstand in Überzahl kurz für einen Schockmoment gesorgt hat. Entscheidend war, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, Charakter gezeigt und das Spiel vor heimischem Publikum gedreht hat.
Wir haben viele Chancen benötigt, aber am Ende die Tore gemacht und uns damit für eine starke Leistung belohnt. Dieser Sieg war wichtig, um den Anschluss im Tabellenmittelfeld zu halten. Nach einer schwierigen Phase war es ein starkes Zeichen, dass wir nicht nur guten Fußball spielen, sondern auch wieder erfolgreich abschließen können.«
Pedro Locke, Trainer SpVgg Altenerding: »Mein Team ist stark gestartet und verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Wir hatten leider in dieser Phase verpasst, mit einem zweiten Tor nachzulegen. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir bei gegnerischen Abschlüssen Glück und konnten selbst unsere eigenen Möglichkeiten nicht konsequent nutzen. Es war ein gerechtes Remis gegen ein Topteam – und bedeutet das achte Spiel in Folge ohne Niederlage.«
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Heute sind wir die ersten 20 Minuten auf einem tiefen Rasen nicht gut ins Spiel gekommen, haben dann verdient das 1:0 kassiert. Dann sind wir langsam immer besser in die Partie gekommen und haben vor der Pause aus zwei Chancen ein Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit war das Spiel etwas offener, mit klareren Chancen auf unserer Seite, leider verpassen wir es uns dafür zu belohnen. Einmal Leute, einmal im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart und zweimal knapp verzogen. Diese Chancen haben wir leider nicht gemacht. Am Ende geht das 1:1 in Ordnung. Viel Glück nach Altenerding.«
Christian Träsch, Spieler beim FC Gerolfing: »In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden, waren in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät und sind zu viel hinterhergelaufen. Mit dem Ball war es zu wenig, kein Mut, kein Selbstvertrauen.
Die zweite Halbzeit war besser, aber immer noch weit von dem entfernt, was wir können.
Das war ein verdienter Sieg für Moosinning.«
Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: »Erstmal ein Kompliment an meine Jungs, gerade in unserer aktuellen Personalsituation. Im Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel hatten wir nur zwölf gesunde Spieler zur Verfügung. Dennoch haben wir gegen den Tabellenführer ein Riesenspiel abgeliefert und bis zum Schluss Paroli geboten. Auch nach dem 0:2-Rückstand gegen Dachau in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und uns zurück in die Partie gekämpft. Wir hatten zahlreiche Torchancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Die Effektivität war der einzige Bereich, in dem Dachau uns überlegen war: Aus drei Chancen in 90 Minuten haben sie zwei Tore gemacht, in der ersten Halbzeit sogar aus zwei Chancen zwei Treffer. Uns ist es einfach nicht gelungen, den Ball über die Linie zu bringen – mal war es der gegnerische Torwart, mal eigenes Unvermögen oder einfach Pech.
Kurz vor der Halbzeit haben wir immerhin noch das 2:1 erzielt und den Schwung mit in die zweite Hälfte genommen. Auch da war das Spiel fast nur auf ein Tor, Dachau hat verteidigt und hatte noch eine Kontermöglichkeit, aber wir haben es leider nicht geschafft, den verdienten Punkt mitzunehmen. Wenn du aus drei Chancen zwei Tore machst und mit Glück und Cleverness das Spiel ziehst, stehst du eben auch zurecht ganz oben. Uns fehlt aktuell einfach ein Stück weit die Qualität, wenn mit Schmuckermeier und Steindorf über 20 Scorer-Punkte nicht zur Verfügung stehen, wird das irgendwann zur Qualitätsfrage. Trotzdem haben die Jungs alles rausgehauen – ein Punkt wäre verdient gewesen, den haben wir leider nicht geholt. Jetzt müssen wir in den letzten Wochen noch enger zusammenrücken, nicht nur gut Fußball spielen und kämpfen, sondern uns auch endlich mal wieder mit Punkten belohnen. In diesem Sinne, schönes Wochenende!«