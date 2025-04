SVW Soest: langjährige Nummer 1 geht, abgesägtes Oberliga-Talent kommt

Der 24-Jährige war 2017 nach Stationen beim TSC Eintracht Dortmund, RW Ahlen und SV Lippstadt 08 zum Nachfolgerverein des Soester SV, dort wo Kasparek das Fußballspielen begann, zurückgekehrt und schaffte in seinen beiden A-Junioren-Jahren unter Ibrahima Mbaye den Durchmarsch aus der U19-Bezirksliga in die Westfalenliga.

"Ich habe viel erlebt mit Soest und viele Erfolge gefeiert. Es klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber ich bin auf eine Art Soest-müde geworden", erklärt Kasparek im "Soester Anzeiger" . Er wolle "raus aus der Komfortzone. Ich habe mir hier einen Status erarbeitet, aber ich will meine Grenzen weiter austesten". Wohin es für den Schlussmann geht, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass Kasparek gerne höher hinaus will als er gerade mit Soest noch spielt.

Gemeinsam mit einem starken Jahrgang wechselte Kasparek gemeinsam mit Mbaye in die Soester Senioren – damals noch in der Bezirksliga unterwegs. Dort avancierte Kasparek auf Anhieb zur neuen Nummer eins und war eines der Gesichter des Durchmarschs in die Westfalenliga. Ab Sommer wird für ihn in Soest nun Schluss sein, so sein Entschluss.

"Er erhofft sich einen Aufstieg und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir einen Spieler mit diesen Ambitionen im Kader haben", sagt Soests Trainer Dustin Hamel. "Wir wünschen ihm, dass er für den Sommer einen Verein findet, wo er viel Spaß hat, wo er spielen kann und am Ende so erfolgreich sein kann wie hier in Soest."

Nachfolger kommt aus der Region

Sein potenzieller Nachfolger steht aber schon in den Startlöchern – und der braucht künftig keine weite Anreise ins Jahnstadion. Von Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt 08 wechselt Benjamin Aust (21) zur Soester Westfalia.

"Benni passt in unser Beuteschema: Wir wollen die talentiertesten Spieler auf den jeweiligen Positionen aus dem Kreis Soest bei uns haben. Dazu zählt Benni. Dementsprechend ist er bei uns genau richtig", freut sich Dustin Hamel im "Soester Anzeiger", der genau wie Aust aus der Gemeinde Ense stammt.

Beim SV Lippstadt 08 bekam Benjamin Aust nach den Sommer-Abgängen von Steffen Westphal (SF Lotte) und Christopher Balkenhoff (SG Bockum-Hövel) zu Saisonbeginn von Trainer Felix Bechtold das Vertrauen geschenkt und durfte sich in der Hinrunde als neue Nummer eins des Oberligisten versuchen (17 Spiele).

Beim SVL war man mit der Leistung des einstigen Nachwuchstorwarts aber offenbar nicht voll und ganz zufrieden, sodass zum Rückrundenauftakt der ein Jahr jüngere Julian Fuest zwischen den Pfosten stand, ehe die Vereinsverantwortlichen Anfang Februar den Regionalliga-erfahrenen und bis dato vereinslosen Luca Beermann verpflichteten, der seitdem mit einmaliger Ausnahme stets das Lippstädter Tor hütete.

"Ich habe zwei Jahre Regionalligaluft schnuppern dürfen, einen Einsatz gehabt. In die Oberliga-Saison bin ich als Nummer eins gegangen. Im Winter wurden Veränderungen vorgenommen, dementsprechend habe ich mich entschieden, mich im Sommer einer neuen Herausforderung stellen zu wollen", erklärt Benjamin Aust. Nach FuPa-Informationen soll das Tischtuch zwischen Verein und Spieler allerdings so sehr zerschnitten sein, was auch Austs Fehlen im Kader des Oberligisten seit dem 20. Spieltag (28. Februar) begründet.

Beim SV Westfalia Soest hat Aust, der aus Niederense stammt und über Heimatverein TuS Niederense, den SC Neheim und FC Iserlohn im Jahr 2018 den Weg an den Bruchbaum fand, ambitionierte Ziele: "Ich will oben angreifen, in Richtung Oberliga schielen. Die Ambitionen sind da, die Qualität innerhalb der Truppe ist überragend. Das sind ausschlaggebende Dinge." In Soest wolle er "die Nummer eins werden und so viele Spiele machen wie möglich". Um den Stammplatz im Tor wird er sich künftig mit Thorben Beckmann duellieren dürfen, der im Sommer von Bezirksligist SVE Heessen kam. Zwischen beiden werde es erstmal einen "offenen Kampf" geben, so Trainer Hamel.

Soests Sportlicher Leiter Torsten Garbe ergänzt: "Kasper hatte sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Dementsprechend haben wir geschaut, wer für uns infrage kommt, um die Torhüterposition adäquat zu bespielen. Da sind wir auf Benni gekommen, der mit 21 Jahren eine Super-Ausbildung hat und auch schon Erfahrung im gehobenen Senioren-Bereich."