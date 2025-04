SVW: Schwacher Auftritt im Abstiegskampf

Der SV Wilhelmshaven hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen einen Rückschlag erlitten. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Verden 04 unterlag die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt am Samstag mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Dennis Hoins in der 85. Minute für die Gäste.