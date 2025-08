SVW-Pflichtsieg zum Landesliga-Start

„Unsere Führung in der 59. Minute ist eigentlich aus dem Nichts gefallen“, berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Jonas Eichbladt ist der Ball im Fünfer direkt vor die Füße gefallen – so eine Chance lässt er sich nicht nehmen.“ Neun Minuten später stellte Leon Nauth den Endstand her (68.). „Er ist links im Strafraum von Jonas Eichbladt freigespielt worden und hat das Ding unter die Latte gehauen“, skizzierte Protz. „Ohne das jetzt dem Gegner gegenüber despektierlich zu meinen, war das ein Pflichtsieg, der uns auch eigentlich ungefährdet geglückt ist. Auch wenn es bei weitem noch nicht unsere Höchstform war, hatten wir stets die Kontrolle über das Geschehen.“