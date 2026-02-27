SVW: Nakos nähert sich seiner Bestform

Nähert sich seiner Bestform an: Saki Nakos ist beim SV Wiesbaden wieder ein extrem wichtiger Faktor. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden . Drei Siege, ein Remis und einzig gegen den SV Zeilsheim eine Niederlage – im November vergangenen Jahres hatte sich das Team von Fußball-Verbandsligist SV Wiesbaden zum Jahresfinale in der Tabelle auf Rang neun nach oben geschoben. Doch der Blick in den Rückspiegel bleibt bei 27 Punkten vor dem Liga-Re-Start bei SF/BG Marburg (Sa., 14.30 Uhr) wichtig. Als Sechstletzter sind die Marburger mit 23 Zählern so weit nicht entfernt.

Umso wichtiger aus Sicht des SVW, dass sich die Winter-Zugänge Hiroki Torinomi (SV Zeilsheim) und Cedric Siewe Nana bestens eingefügt haben. „Beide sind super integriert“, bestätigt der Sportliche Leiter Yildirim Sari auch mit Blick auf die Leistungen in den Testspielen. Torinomi (29) bringt sich als Sechser sein, Siewe Nana (28) ist in der Offensive äußerst flexibel einsetzbar. Dort, wo Athanasios „Saki“ Nakos nach abgeklungener Verletzung, die ihn in der Hinserie zurückgeworfen hatte, wieder seiner Bestform entgegensteuert.

Nachdem Chefcoach Daniel Löbelt und auch Yildirim Sari bereits für die nächsten beiden Spielzeiten zugesagt haben, gilt es nun, nach dem Kader-Umbruch im Sommer 2025 im Spieler-Lager mit Blick auf die kommende Runde für „Stabilität“ zu sorgen, sieht Sari nach jetzigem Stand im Hinblick auf 2026/27 keine größere Fluktuation auf den Verein zukommen. Die jetzt anlaufenden Gespräche mit den Spielern werden zeigen, ob sich das umsetzen lässt.