SVW nach 0:6: "Keine Zeit zum trauern"

Der SV Wiesbaden muss nach einer deutlichen Niederlage beim Hessenliga-Absteiger TSV Steinbach Haiger II weiter zittern um den Klassenerhalt.
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Steinbach Haiger überzeugte einmal mehr durch beeindruckende Effizienz, die der SVW aber bis zur Pause eindämmte. Yassin Khamal hätte die Gäste bei seinem Lattentreffer (3.) sogar fast in Führung gebracht. Stattdessen traf Steinbach, erhöhte nach der Pause per Traumtor in den Winkel und profitierte beim 3:0 von einem SVW-Schnitzer.
„Wir haben keine Zeit zum Trauern, müssen auf die erste Hälfte aufbauen“, gibt Sportchef Yildirim Sari die Richtung vor. Auf den Sportverein wartet in Biebrich gleich die nächste Herkulesaufgabe (Do., 20 Uhr). Zum Ende der vergangenen Runde hieß es 9:0 für die 02er. Mit Mentalität dagegenhalten, das erwartet Sari nun am Donnerstag.
SVW: S. Sevinc; Toyosawa, Scheicher, Bertel, Harney, Rodwald (68. Pires Almeida), Maurer, Torinomi, Benikhlef, Faro (61. Siewe Nana), Khamal (68. Romero Centeno).
Tore: 1:0 Kuhlmann (41.), 2:0 Pronichev (55.), 3:3 Eigentor Toyosawa (57.), 4:0 K. Bellinghausen (74.), 5:0 Aysel (86.), 6:0 Dinaj (87.). – Zuschauer: 100.