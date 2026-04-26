SVW nach 0:6: "Keine Zeit zum trauern" Wiesbadener Verbandsligist kassiert beim TSV Steinbach Haiger II halbes Dutzend Gegentore und trifft nun im Derby auf Biebrich von Stephan Neumann · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Der SV Wiesbaden fing sich beim TSV Steinbach Haiger II ein halbes Dutzend Gegentore. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Der SV Wiesbaden muss nach einer deutlichen Niederlage beim Hessenliga-Absteiger TSV Steinbach Haiger II weiter zittern um den Klassenerhalt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Steinbach Haiger überzeugte einmal mehr durch beeindruckende Effizienz, die der SVW aber bis zur Pause eindämmte. Yassin Khamal hätte die Gäste bei seinem Lattentreffer (3.) sogar fast in Führung gebracht. Stattdessen traf Steinbach, erhöhte nach der Pause per Traumtor in den Winkel und profitierte beim 3:0 von einem SVW-Schnitzer.