SVW Mainz weiter auf Talfahrt

Der SVW Mainz verliert mit 2:4 gegen die TSG Pfeddersheim. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Mainz. Der Negativtrend der Landesliga-Fußballer des SVW Mainz hält an: Mit vier A-Junioren auf der Bank unterlag der einstige Aufstiegskandidat dem Tabellenelften TSG Pfeddersheim mit 2:4 (2:2).

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Damit schluckten die Weisenauer in jedem Heimspiel seit November mindestens drei Gegentore. „Die erste Halbzeit war noch recht ausgeglichen“, berichtete Stephan Portz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Zum Ende hin gab es sogar eher ein kleines Chancenplus für uns – auch wenn wir nicht zwingend überlegen waren. In der Pause hatten wir uns einiges vorgenommen – was dann direkt nach 30 Sekunden im zweiten Abschnitt mit dem 2:3 hinfällig war.“