SVW Mainz verliert gegen Schlusslicht

Neuhausen. Gut möglich, dass es für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz am Saisonende wieder nicht für einen der beiden ersten Plätze reichen wird. Um die Chance zu wahren, sollten die Weisenauer solche Partien wie die bei Schlusslicht TuS Neuhausen besser gestalten. Doch stark ersatzgeschwächt musste sich das Team von Cheftrainer Jochen Walter zum Rückrunden-Auftakt im Rheinhessen-Duell beim Aufsteiger vor 80 Zuschauern mit 2:4 (0:2) beugen – und fiel in der Tabelle auf Rang fünf zurück.