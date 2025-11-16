SVW Mainz verliert gegen Schlusslicht

Neuhausen. Gut möglich, dass es für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz am Saisonende wieder nicht für einen der beiden ersten Plätze reichen wird. Um die Chance zu wahren, sollten die Weisenauer solche Partien wie die bei Schlusslicht TuS Neuhausen besser gestalten. Doch stark ersatzgeschwächt musste sich das Team von Cheftrainer Jochen Walter zum Rückrunden-Auftakt im Rheinhessen-Duell beim Aufsteiger vor 80 Zuschauern mit 2:4 (0:2) beugen – und fiel in der Tabelle auf Rang fünf zurück.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Eine verdiente Niederlage“, redete Weisenaus Abteilungsleiter Stephan Protz Klartext. „Wir hatten 13 Absagen – durch Krankheit, Verletzungen und aus anderen Gründen. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein. Aber im Endeffekt war diese Hypothek trotzdem zu hoch.“ Der Gegner, immerhin amtierender Meister der Bezirksliga Rheinhessen, habe es in einem echten Nebelspiel zudem „gut gemacht, die nötigen Tugenden auf diesem Platz an den Tag gelegt“. Der Spielfilm: 1:0 Christopher Ludwig (16., Foulelfmeter nach Foul von Owen Anderton), 2:0 Marc Ziemer (40.), 3:0, 4:0 Nils Höflich (55., 60.), 4:1 Tim Gabel (80.), 4:2 Dominik Higi (89., Foulelfmeter nach Foul an Tim Gabel).