SVW Mainz verliert gegen Gimbsheim

Der SVW Mainz verliert gegen den SV Gimbsheim mit 1:3. – Foto: Michael Wolff

Mainz. Im Duell zweier Mittelfeldteams in der Fußball-Landesliga Ost hat SVW Mainz am drittletzten Spieltag eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellennachbarn SV Gimbsheim kassiert. Somit steht fest, dass die Weisenauer die Runde bestenfalls auf Position acht beenden werden.

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Vor der Minuskulisse von 67 Zuschauern wäre vielleicht alles ganz anders gekommen, wenn der spielende SVW-Co-Trainer und Kapitän Dominik Higi nicht nach einer Stunde Spielzeit einen Handelfmeter verschossen hätte. Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Treffern von Eric Reil (8.) für die Gimbsheimer und Leon Nauth (49.) für Weisenau (49.) 1:1. Nach dem Fehlschuss vom Punkt trafen dann nur noch die SVG-Kicker die Hütte – durch Mathias Tillschneider (68.) und Ali Aslan (88.). „Es war ein Spiel, in dem es für beide um nichts mehr ging – was beiden Teams nicht ungelegen kam“, resümierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Denn sowohl wir als auch die Gimbsheimer gehen personell ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir hatten am Ende zwar die deutlich besseren Chancen von der Menge her – aber die Gimbsheimer waren einfach kaltschnäuziger vor dem Kasten.“