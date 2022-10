SVW Mainz: Souverän trotz Unterzahl Rote Karte gegen SVW-Spieler

Weisenau . Nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Ruchheim sind die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz in der Tabelle auf Rang zehn gehüpft. Vor 100 Zuschauern ließen sich die Weisenauer von der Roten Karte ihres Führungsspielers Robin Lehmann wegen Beleidigung eines Gegenspielers in der 65. Minute nicht groß irritieren. Stattdessen bauten sie ihre 1:0-Führung, die Tim Gabel (51.) besorgt hatte, im Finish noch aus. Ins Schwarze traf zweimal der furchtlose Kämpfer Mathis Scholz (76., 89.).

Verdienter Sieg am Ende

„Das war ein Sieg des Willens, vor allem ein Sieg des Teams gegen einen ersatzgeschwächten Gegner“, resümierte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. Schon in Halbzeit eins bestimmten die Platzherren die Partie und verbuchten ein Chancenplus. „Nach dem 1:0 hat uns die Rote Karte natürlich in Schwierigkeiten gebracht – allerdings muss ich der Mannschaft ein Lob aussprechen“, so Protz. „In Unterzahl noch zwei Tore zu erzielen, zeugt von großer Moral.“