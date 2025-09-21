SVW Mainz siegt mit Dominanz

Vor 80 Fans trafen in einem Regenspiel Leon Nauth (26.), Patrick Wagner (29.) und Mao Koyama (56.). „Ein absolut verdienter Sieg, der gut und gerne hätte höher ausfallen können“, befand SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. Nach dem Wechsel vergab Leon Nauth noch zwei dicke Dicker. „Wir haben teils schön kombiniert und tollen Offensivfußball gespielt – Ingelheim hatte eigentlich keine Chance.“ Auch Cheftrainer Jochen Walter hatte nichts auszusetzen, außer: „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen und die eine oder andere Situation besser ausspielen können. Aber sonst bin ich top zufrieden – wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, ob die Ingelheimer überhaupt einmal aufs Tor geschossen haben.“ Nach dem Abpfiff habe ein Ingelheimer zu ihm gesagt: „Wenn Du nach Weisenau fährst und Angst hast, ist es schwer, da zu bestehen. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatten – aber sie hatten viele Verletzte.“ Ingelheims Thiemo Stavridis sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (76.).





