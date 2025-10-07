SVW Mainz siegt dank Nauth-Hattrick

Mann des Spiels beim Sieg der SVW Mainz: Leon Nauth (Mitte). Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz-Weisenau. Durch einen 4:2 (4:0)-Erfolg gegen Wormatia Worms II haben sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz am zehnten Spieltag wieder auf Platz drei vorgeschoben.

Dreifacher Torschütze vor 80 Fans war Leon Nauth. Dem Mann von der linken Außenbahn gelang in den ersten zehn Minuten ein Hattrick (2., 6., 8.). „Leon hat damit jetzt schon neun Saisontreffer erzielt“, freute sich SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Er hat sich auch schon in den vergangenen Spielen immer wieder große Torchancen erspielt. Zuletzt hatte Leon oft die Chancen liegen gelassen, diesmal hat er die nötige Kaltschnäuzigkeit bewiesen – ich hoffe, das bleibt so.“ Erzielt hat Nauth die Treffer per Kopf, mit rechts und mit links. Das 4:0 markierte Mao Koyama (19.), die Wormatia traf durch Amir Moore (50.) und Lukas Sundin (72.). >>>Zum Bericht aus Wormser Sicht