 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
Mann des Spiels beim Sieg der SVW Mainz: Leon Nauth (Mitte). Archivfoto: Kristina Schäfer
Mann des Spiels beim Sieg der SVW Mainz: Leon Nauth (Mitte). Archivfoto: Kristina Schäfer

SVW Mainz siegt dank Nauth-Hattrick

Mit einem Hattrick in den ersten zehn Minuten schießt Leon Nauth die Landesliga-Fußballer der SVW Mainz zum Sieg gegen Wormatia Worms II

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
VfR Wormatia Worms U21 II
SVW Mainz
Leon Nauth
Leon Nauth
Stephan Protz
Stephan Protz

Mainz-Weisenau. Durch einen 4:2 (4:0)-Erfolg gegen Wormatia Worms II haben sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz am zehnten Spieltag wieder auf Platz drei vorgeschoben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz
VfR Wormatia Worms U21
VfR Wormatia Worms U21VfR Wormatia Worms U21 II
4
2
Abpfiff

Dreifacher Torschütze vor 80 Fans war Leon Nauth. Dem Mann von der linken Außenbahn gelang in den ersten zehn Minuten ein Hattrick (2., 6., 8.). „Leon hat damit jetzt schon neun Saisontreffer erzielt“, freute sich SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Er hat sich auch schon in den vergangenen Spielen immer wieder große Torchancen erspielt. Zuletzt hatte Leon oft die Chancen liegen gelassen, diesmal hat er die nötige Kaltschnäuzigkeit bewiesen – ich hoffe, das bleibt so.“ Erzielt hat Nauth die Treffer per Kopf, mit rechts und mit links. Das 4:0 markierte Mao Koyama (19.), die Wormatia traf durch Amir Moore (50.) und Lukas Sundin (72.).

>>>Zum Bericht aus Wormser Sicht

„Entschieden worden ist das Spiel in den ersten 20 Minuten, in denen wir die bessere Mannschaft waren“, sagte Protz. „Worms wird sagen, sie haben diese Phase verschlafen. Ich denke, wir waren einfach gut. Das darf jeder für sich entscheiden. Nach 20 Minuten kam Worms besser ins Spiel und wir haben hier und da vielleicht zu viel verwaltet.“

Aufrufe: 07.10.2025, 17:30 Uhr
Michael HeinzeAutor