SVW Mainz siegt dank Nauth-Hattrick

Mainz-Weisenau. Durch einen 4:2 (4:0)-Erfolg gegen Wormatia Worms II haben sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz am zehnten Spieltag wieder auf Platz drei vorgeschoben.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Dreifacher Torschütze vor 80 Fans war Leon Nauth. Dem Mann von der linken Außenbahn gelang in den ersten zehn Minuten ein Hattrick (2., 6., 8.). „Leon hat damit jetzt schon neun Saisontreffer erzielt“, freute sich SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Er hat sich auch schon in den vergangenen Spielen immer wieder große Torchancen erspielt. Zuletzt hatte Leon oft die Chancen liegen gelassen, diesmal hat er die nötige Kaltschnäuzigkeit bewiesen – ich hoffe, das bleibt so.“ Erzielt hat Nauth die Treffer per Kopf, mit rechts und mit links. Das 4:0 markierte Mao Koyama (19.), die Wormatia traf durch Amir Moore (50.) und Lukas Sundin (72.).
„Entschieden worden ist das Spiel in den ersten 20 Minuten, in denen wir die bessere Mannschaft waren“, sagte Protz. „Worms wird sagen, sie haben diese Phase verschlafen. Ich denke, wir waren einfach gut. Das darf jeder für sich entscheiden. Nach 20 Minuten kam Worms besser ins Spiel und wir haben hier und da vielleicht zu viel verwaltet.“