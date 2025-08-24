SVW Mainz siegt 4:1 und ist jetzt Zweiter

Offenbach . Durch einen in der Höhe überraschenden 4:1 (1:0)-Erfolg beim bislang zweimal siegreichen Verbandsliga-Absteiger FSV Offenbach haben sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz auf Platz zwei vorgeschoben. Vor 130 Zuschauern brachte der spielende Co-Trainer Dominik Higi kurz vor der Pause den SVW per Elfer in Führung (44.).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Den Ausgleich durch einen Standard von FSV-Kapitän Tim Hörner (66.) steckten die Weisenauer locker weg und machten durch Mao Koyoma (67.) sowie Leon Nauth (83./nach Vorlage von Jamie Anderton und 90.+2/nach Vorlage von Patrick Wagner) alles klar. In der 54. Minute hatte Offenbachs Torwart Mika Stabel nach einer Notbremse an Levin Przybysz die Rote Karte gesehen.