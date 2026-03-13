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SVW Mainz sagt Spiel bei SV Büchelberg ab
Mainzer Landesligisten plagen Personalprobleme
von Michael Heinze · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Stand jetzt wird es kein Rückspiel zwischen dem SV Büchelberg (links: Luca Pascal Palau) und der SVW Mainz (in rot: Leon Nauth) geben. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv
Mainz/Büchelberg. Überraschender Spielausfall in der Landesliga Südwest-Ost: Das für Sonntag (15 Uhr) angesetzte Duell des SVW Mainz beim Tabellenzweiten SV Büchelberg ist kurzfristig abgesagt worden. Klassenleiter Gerd Schmitt berichtete, dass die Weisenauer nur ein halbes Dutzend Spieler zusammenbekommen hätten. Ein ungewöhnlicher Vorgang auf diesem Ligen-Niveau.