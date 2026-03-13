 2026-03-13T07:45:35.464Z

Aufreger der Woche

SVW Mainz sagt Spiel bei SV Büchelberg ab

Mainzer Landesligisten plagen Personalprobleme

von Michael Heinze · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Stand jetzt wird es kein Rückspiel zwischen dem SV Büchelberg (links: Luca Pascal Palau) und der SVW Mainz (in rot: Leon Nauth) geben.
Stand jetzt wird es kein Rückspiel zwischen dem SV Büchelberg (links: Luca Pascal Palau) und der SVW Mainz (in rot: Leon Nauth) geben. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv

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Landesliga Ost
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Mainz/Büchelberg. Überraschender Spielausfall in der Landesliga Südwest-Ost: Das für Sonntag (15 Uhr) angesetzte Duell des SVW Mainz beim Tabellenzweiten SV Büchelberg ist kurzfristig abgesagt worden. Klassenleiter Gerd Schmitt berichtete, dass die Weisenauer nur ein halbes Dutzend Spieler zusammenbekommen hätten. Ein ungewöhnlicher Vorgang auf diesem Ligen-Niveau.

Die Hintergründe lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1950 Büchelberg
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Abgesagt