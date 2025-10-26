SVW Mainz mit Remis in Gimbsheim

Weisenau. Bis drei Minuten vor Schluss haben die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz im Topspiel beim SV Gimbsheim geführt, doch am Ende mussten sie sich mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Vor 80 Zuschauern trafen nur die Platzherren ins Schwarze. Yasin Yildiz brachte die Weisenauer per Eigentor unfreiwillig in Führung (8.), Ali Aslan markierte den Ausgleich (87.). „Ein eigentlich verdientes Remis in einer Begegnung auf Augenhöhe“, urteilte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wenn man allerdings den Spielverlauf sieht und bedenkt, dass wir etliche Konter einfach zu ungenau gefahren haben, sind es unter dem Strich dann doch zwei verlorene Punkte.“ Zu Chancen seien seine Jungs „meistens leider nicht“ gekommen, „weil die letzten Pässe schon nicht gut waren“.

Zweimal war aber Mao Koyama noch gefährlich – einmal mit einem Kopfball in der 90. Minute und zuvor mit einem Drehschuss im 16er (77.). Die Gimbsheimer seien in den ersten zehn Minuten „mit voller Wucht“ gekommen, so Protz. „Nach unserer Führung hatten wir aber alles im Griff, haben sehr diszipliniert alles weg verteidigt. Bis auf den Ausgleich hatte Gimbsheim kaum etwas Gefährliches.“