SVW Mainz: Krankenwageneinsatz und Torschusspanik 1:2-Niederlage gegen Pfeddersheim mit schwacher Chancenverwertung +++ Gästespieler Höflich verletzt sich von Torben Schröder · Heute, 22:43 Uhr · 0 Leser

Das Landesliga-Tor scheint für die Weisenauer wie vernagelt. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

„So langsam ist es lästig“, sagt Stephan Protz. „Du glaubst gar nicht, wie oft wir im Training aufs Tor schießen“, fügt Jochen Walter hinzu. Drittes Spiel, dritte Niederlage – da tröstete den Sportlichen Leiter und den Trainer des SVW Mainz auch das erste Landesliga-Tor dieser Saison nicht. Im Nachholspiel setzte es eine 1:2 (0:2)-Niederlage gegen die TSG Pfeddersheim.

90.+20, Anschlusstor durch Thomas Mirkes' Handelfmeter – es war kein normales Spiel. Pfeddersheims Linksaußen Max Höflich, der Gegenspieler Prabin Shrestha anfangs vor große Probleme stellte, wurde vom Weisenauer im Laufduell an der Seitenlinie Schulter an Schulter gerempelt, stolperte, knallte ans Gestänge und rutschte über die Pflasterung daneben. Der Krankenwagen kam, Höflich konnte mit dickem Turban, einigen blutenden Stellen und der Hoffnung, dass nicht mehr passiert ist, auf eigenen Beinen einsteigen. Shrestha bekam vom Unparteiischen das Signal, sich besser sofort auswechseln zu lassen. Der Arbeitstag hatte mit einem Eigentor – einer 18-Meter-Bogenlampe über Keeper Manuel Durek hinweg – misslich begonnen (23.). Artur Reich legte, von links nach innen kurvend, mit einem tollen Schlenzer nach (43.). In einer flotten, chancenreichen ersten Hälfte ging eine Gäste-Führung in Ordnung, wobei neben Tim Reskes Hundertprozentiger nach einem Pfeddersheimer Ballverlust (30.) und zwei Kopfbällen aus kürzester Distanz nach Ecken noch weitere Weisenauer Gelegenheiten für eigene Treffer bestanden.