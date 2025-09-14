SVW Mainz: Klarer Sieg plus drei Alu-Treffer

Vor 130 Fans trafen Patrick Wagner (26.), Mao Koyama (37.), Simon Günsch (55.) und Leon Nauth (85.) für die Weisenauer. „Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg war dieser Auswärtsdreier absolut verdient“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der SVW. „Unser Sieg hätte sogar deutlicher ausfallen können. Wir haben noch dreimal Aluminium getroffen – durch Eric Rienhardt per Freistoß nach sieben Minuten, durch Jo-Jo Lawen in der 33. und Leon Nauth in der 77. Minute.“ In der ersten Halbzeit ließen André Röll und Patrick Wagner noch zwei Hundertprozentige liegen. „Wir waren in allen Belangen besser“, resümierte Protz. „Das war die passende Antwort auf die vergangenen zwei Wochen.“ SVW-Keeper Markus Merker verlebte einen geruhsamen Nachmittag. „Er hat nur einen Schuss aufs Tor bekommen. Irgendwann kurz vor Schluss – sonst haben wir gar nichts zugelassen.“





