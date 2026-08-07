SVW Mainz: Keine Torchance, keine Punkte

Simon Bumb, nach langen Jahren beim TSV Gau-Odernheim und RWO Alzey auch in Rheinhessen kein Unbekannter, drückte eine Flanke am zweiten Pfosten zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer der Nordpfälzer in die Maschen. Die Weisenauer waren einige Minuten zuvor nach der Ampelkarte gegen Jan Gabel – etwas anachronistisch in einer eigentlich fairen Partie – in Unterzahl geraten. Viel mehr klare Abschlüsse gab es nicht. Erst in der Schlussphase war der SVW entschlossener auf einen Treffer aus, ohne jedoch einen Angriff zu Ende zu bringen.

Für die aus der Landesliga West herüber gerückten Platzherren kam der Sieg nicht nur wegen des Residenzfests – der Stadionsprecher kündigte nach Schlusspfiff einen Kasten Kaltgetränk für die Mannschaft zum Start in einen fröhlichen Abend an – sehr gelegen, sondern auch aufgrund des 0:6-Auftakts in Speyer. Der SVW kam mit dem Rückenwind des gewonnenen eigenen Vorbereitungsturniers und zumindest einem zwischendurch in Unterzahl egalisierten 0:2 im Pokal gegen Bodenheim (2:3 n.V.) ins Spiel. Da hätte man sich mehr erwarten können.

SVW Mainz lässt Tempo vermissen

„Ich fand's sehr ausgeglichen“, sagt Verteidiger Thomas Mirkes, der in der Schlussphase mit nach vorne ging, aber auch nichts mehr erzwingen konnte. „Nach der Gelb-Roten Karte sind wir nur noch hinterher gelaufen. Es war ein 0:0-Spiel. Mit ein bisschen Glück rutscht am Ende vorne noch einer rein.“ Der Sportliche Leiter Stephan Protz vermisste das Tempo im Weisenauer Spiel: „Wir waren zu statisch. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Woran es gelegen hat – ich weiß es nicht.“