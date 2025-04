SVW Mainz II zieht an die Spitze

MAINZ-BINGEN. Am letzten April-Wochenende fand in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 25. Spieltag statt. Die zweite Mannschaft der SVW Mainz führt nach dem Sieg beim Konkurrenten Spvgg. Essenheim nun die Tabelle an.

Das Statement von TSG-Trainer Andreas Herget: „Über die gesamte Spielzeit gesehen ein verdienter Sieg. Die erste Halbzeit kann man als wild bezeichnen, Auch wenn wir da kein schlechtes Spiel gemacht haben, hat 1817 aus ihren Tormöglichkeiten das Maximum herausgeholt, während wir noch einiges haben liegen lassen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit sind wir noch dominanter mit zudem weniger Fehlern im Ballbesitz geworden. Dadurch haben wir nur noch einen Abschluss zugelassen. Was wir uns aber ankreiden lassen müssen, ist, dass wir das 5:3 erst in der 78. Minute trotz einer Vielzahl an guten Torchancen erzielt haben.”

FSV 1946 Saulheim II – FSG Jugenheim/Partenheim 2:7 (2:3)

„Verdienter Sieg mit einer sehr guten, geschlossenen Mannschaftsleistung und einer guten Chancenverwertung. Wir haben uns belohnt, was in den letzten Spielen ausgeblieben ist“, sagte FSG-Trainer Manuel Helmlinger.

Tore: 0:1, 0:2 Eugen Koslowski (15., 18.), 0:3 Yannick Goland (33.), 1:3 Jean-Philippe Velten (39.), 2:3 Luca De Filippo (43.), 2:4 Y. Goland (56.), 2:5 Tim Philippi (76.), 2:6 Y. Goland (79.), 2:7 T. Philippi (80.), Besonderes Vorkommnis: Artsemiy Sergeevic Varkalau (FSG Jugenheim/Partenheim) hält FE (90.)

SV Klein-Winternheim II – FVgg. 03 Mombach 0:4 (0:2)

FVgg-Coach Michael Taesler fasste sich kurz: „Bei schönstem Fußballwetter eine solide Mannschaftsleistung und drei Punkte, die mehr als verdient waren.“

Tore: 0:1, 0:2 Frederic Woernle (37.; 42., per Kopf), 0:3 Khaled Bouchamia (49.), 0:4 Sasa Dukanovic (84.)

FC Inter Mainz – FSV Oppenheim II 2:3 (2:0)

„Wir sind richtig gut in das Spiel gestartet und hatten direkt zwei gute Abschlüsse. Leider kassieren wir dann wieder zwei viel zu leichte Gegentore nach einem langen Ball und einem verlängerten Einwurf. Der Platzverweis war in Anbetracht des ansonsten sehr fairen Spiels eine harte Entscheidung. Bis zur Halbzeitpause konnten wir diesen Vorteil aber nicht nennenswert nutzen und waren in der Phase danach zu unkontrolliert in den Aktionen. Im zweiten Durchgang hatten wir durch die Überzahl und höheres Pressing mehr Ballbesitz, haben es aber meist nur im ersten Drittel fußballerisch gut gelöst bekommen und waren danach zu ungeduldig, es über die Außen auszuspielen. Inter hat sich auf schnelles Umschalten beschränkt, ist aber hin und wieder durch gute Kombinationen noch gefährlich vor unser Tor gekommen. Nach einer guten Einzelleistung von Abdulghani Abdullah und dem Anschlusstreffer haben wir versucht, zumindest noch das Unentschieden zu erzwingen. In der Nachspielzeit ist uns der Ausgleich und - mit der buchstäblich letzten Aktion – das Siegtor gelungen. Als alle mit dem Abpfiff gerechnet haben, haben wir noch eine Ecke bekommen, die Jonas Gill geistesgegenwärtig schnell ausgespielt und die zum Eigentor geführt hat“, berichtete FSV-Spielertrainer Patrick Wilhelm ausführlich.

Tore: 1:0 Hendrik Diwo (7.), 2:0 Dominik Schön (15.), 2:1 Abdulghani Abdullah (64.), 2:2 Jonas Gill (90., Kopfball), 2:3 Eigentor von Martin Tomas Ubilla Pareja (90.+4), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Santiago Ballabriga wegen einer Grätsche mit offener Sohle (25.)

TSV 1910 Uelversheim – VfB Bodenheim II 3:2 (0:1)

Sascha Berges, der sportliche Leiter des TSV, teilte mit: „Wir wollten mit allen Mitteln die drei Punkte in Uelversheim lassen. Mit viel Kampf und Leidenschaft im Mittelfeld und vor allem in den zweiten Bällen haben wir es Bodenheim sehr schwer gemacht, ihren gewohnten Fußball aufzuziehen. Ich bin stolz auf die Jungs, weil wir seit Wochen alles reinwerfen, um uns da unten rauszukämpfen. Am Ende haben wir ehrlicherweise nochmal Glück, dass Bodenheim nicht noch einen zweiten Elfmeter in der 90. Minute zugesprochen bekommen hat.“

Tore: 0:1 Tom Loske (18.), 1:1 Justus Krebs (59., HE), 2:1, 3:1 Tobias Zimmermann (69., 78.), 3:2 Karl Hartenfels (84., Elfmeter)

Spvgg. Selzen – FC Lörzweiler 2:2 (1:1)

„Die Jungs waren die klar bessere Mannschaft und hätten den Sieg absolut verdient. Leider waren wir im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs, weil sie den Kampf angenommen haben. So werden wir die nötigen Punkte gegen Abstieg einfahren“, so das Fazit des FC-Trainers Sascha Hofmann, der auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Tore: 1:0 Kevin Kästner (20., FE), 1:1 Kevin Borg (29.), 1:2 Julian Cornelius Tschilschke Edler von (65.), 2:2 Aurel Körper (85.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Vlad Ioan Bicuschi & Erik Drippe (77., 90.+3/ Spvgg. Selzen) und Christopher Bywater (90.+3/ FC Lörzweiler), Mike Kraft (FC Lörzweiler) verschießt Elfmeter

Spvgg. Essenheim – SVW Mainz II 2:3 (1:1)

SVW-Trainer Donald Lepper äußerte sich folgendermaßen: „Es war das Spiel, auf das beide Mannschaften lange gewartet haben.” Nach anfänglichem Abtasten beider Mannschaften gelang Moritz Hartmann die Führung für die Weisenauer, die über die Außenbahn durchgebrochen waren und in der Mitte den nachgerückten Stürmer fanden. „Vermeidbare Situation”, so Lepper zum Ausgleich der Spvgg., bei dem die Gäste keinen Druck auf einen Essenheimer Außenspieler ausübten und so die Flanke zum Kopfballtor zuließen. „Machtlos” sei SVW-Keeper Nino De Luca beim zweiten Treffer der Hausherren gewesen, weil sich die Weisenauer Mauer aufgelöst habe. „Wir mussten also kommen und das haben wir auch getan. Pablo konnte nach schönem Solo in den Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden”, der SVW-Trainer zur Entstehung des Elfers, den Robin Lehmann verwandelte. „Wir haben den Druck aufrecht gehalten. Pablo hat nach einer schönen Kombination zum 2:3 eingeschoben. Wir haben weiter jede Minute an den Sieg geglaubt und so das Meisterschaftsrennen spannend gehalten. Der Schiedsrichter hat mit seiner ruhigen und respektvollen Art und einer Top-Leistung das Spiel geleitet. Wir stehen jetzt ganz oben und ich hoffe, dass wir es über die Ziellinie bringen können“, Lepper abschließend.

Tore: 0:1 Moritz Hartmann (8.), 1:1 Patrick Schlömer (18., per Kopf), 2:1 Janis Heinze (53., direkter Freistoß), 2:2 Robin Lehmann (74., FE), 2:3 Pablo Kranz Saboya (78.)