Die Weisenauer streiften direkt nach Abpfiff die Meister-Shirts über und feierten gemeinsam den Aufstieg in die A-Klasse. – Foto: Giovanni Rappa

SVW Mainz II macht sich zum Meister Weisenauer besiegen FSV Saulheim II +++ Spvgg. Essenheim zieht in die Relegation ein +++ TSG Drais überrollt Inter Mainz +++ Torreiches Remis in Jugenheim +++ VfB Bodenheim II schlägt TSV Ebersheim +++ FC Lörzweiler und Spvgg. Selzen mit knappen Heimerfolgen Verlinkte Inhalte B-Klasse MzBi Ost Drais 03 Mombach Essenheim Ebersheim + 22 weitere

MAINZ-BINGEN. Am letzten Spieltag der B-Klasse Mainz-Bingen Ost setzte sich die SVW Mainz II auf dem heimischen Kunstrasen an der Bleichstraße die Krone auf und spielt in der kommenden Spielzeit in der A-Klasse.

SVW Mainz II – FSV 1946 Saulheim II 5:1 (3:0) „In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff und die 3:0-Führung war in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben wir uns ein wenig zurückgezogen und Saulheim das Spiel überlassen, was keine gute Idee war, denn Saulheim wurde stärker. Mit den frischen Kräften konnten wir dann das Spiel wieder unter Kontrolle bringen. Mit dem 5:1-Sieg haben wir eine grandiose Saison hingelegt und sind am Ende verdient Meister geworden. Ich bin stolz, ein Teil des geilsten Vereins der Welt zu sein“, sagte SVW-Meistertrainer Donald Lepper. Der Aufstieg der Weisenauer wurde noch lange nach Abpfiff auf dem Gelände der Bezirkssportanlage und in der Vereinsgaststätte gefeiert. Der harte Kern zog später sogar noch in die Stadt, um den A-Klassen-Aufstieg gebührend zu feiern.

Tore: 1:0 Ferat Can Yayla (4.), 2:0 Moritz Hartmann (22.), 3:0 Samis Heiser (45.), 3:1 Luca Mario De Filippo (60.), 4:1 Akif Isiktas (69., FE), 5:1 Yannis Ikan (85.) So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FC Inter Mainz Inter Mainz TSG Drais Drais 2 8 Abpfiff FC Inter Mainz – TSG Drais 2:8 (1:4) TSG-Trainer Andreas Herget berichtete: „In einem tabellarisch unbedeutenden Spiel haben wir erneut eine sehr ansprechende Leistung abrufen können. Nur in der Phase nach dem 3:1 bis zum 4:1 kurz vor der Pause hat Inter die Partie offen gestalten können. Spätestens mit dem 5:1 kurz nach der Halbzeit war das Spiel entschieden. Wir hatten an diesem Nachmittag aber weiter große Lust auf Fußball und konnten - in einem von beiden Seiten weiter offensiv geführten Spiel - noch weitere Tore erzielen. Einerseits ist es schade, dass die Saison nun vorbei ist, da wir mit unserem achten Sieg in Folge einen tollen Lauf haben, andererseits können wir die Pause auch gut gebrauchen, um uns zu regenerieren. Wir hoffen, den Schwung mit in die neue Saison nehmen zu können.” Auf Seiten der Draiser stach Simon Schärf mit vier Toren heraus. Tore: 0:1 Lars Hoppe (8.), 0:2 Simon Schärf (10.), 0:3 Till Mairose (23.), 1:3 Santiago Ezequiel Ballabriga (26.), 1:4 Justus Becker (44.), 1:5, 1:6 S. Schärf (50., 53.), 2:6 Cristhian Angelo Calderon Cordova (58.), 2:7 T. Mairose (59.), 2:8 S. Schärf (68.) So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FSG Jugenheim-Partenheim FSG Jugenheim-Partenheim FVgg 03 Mombach 03 Mombach 4 4 Abpfiff FSG Jugenheim/Partenheim - FVgg. 03 Mombach 4:4 (2:3) „Wir sind zweimal gut nach den Rückstanden zurückgekommen. Mombach hat sehr zielstrebig nach vorne gespielt, wodurch wir immer wieder in Rückstand geraten sind. In Unterzahl ist uns dann aber nach einem sehenswerten Fallrückzieher von Philip Krichten noch der Ausgleich gelungen. Dazu hat sich Kevin Gauer in seinem letzten Karriere-Spiel noch mit einem Tor und einer sehr guten Leistung verabschiedet. Somit ein gelungener Saisonabschluss“, so das Fazit von FSG-Trainer Manuel Helmlinger. Tore: 0:1, 0:2 Frederic Woernle (14., 17.), 1:2 Yannick Goland (20.), 2:2 Kevin Gauer (35.), 2:3 F. Woernle (36.), 2:4 Fabian Schwab (63.), 3:4 Alexander Luff (74.), 4:4 Philip Krichten (82.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Pierre Kegler (81./FSG Jugenheim/Partenheim)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – VfB Bodenheim II 1:2 (1:0) VfB-Trainer Marcel Baumgärtner kommentierte: „In der ersten Halbzeit war es wie erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es uns gelungen, unseren dominanten Fußball auf den Platz zu bringen. Wir haben Ebersheim zunehmend unter Druck gesetzt und die schwindenden Kräfte der Jungs des TSV ausgenutzt. Ebersheim ist äußerst schwer und ekelhaft – im positiven Sinne auch herausfordernd – zu bespielen, weshalb ich extrem stolz auf die meine Jungs bin. Ein gelungener Abschluss!“ Tore: 1:0 Manuel Eustermann (33.), 1:1 Yannik Friedrichs (64.), 1:2 Thomas Meyenburg (76.) So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FC Lörzweiler Lörzweiler TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz II 3 2 Abpfiff FC Lörzweiler - TV 1817 Mainz II 3:2 (2:0) „Es war ein sehr erwachsener Sieg. Die Jungs haben sehr gut verteidigt und vorne die Umschaltmomente gut genutzt. Ein gelungenes Kerbespiel. Jetzt feiern wir und freuen uns auf die nächste Saison“, gab FC-Trainer Sascha Hofmann zu Protokoll. Tore: 1:0 Kevin Borg (11.), 2:0 David Kraft (25.), 2:1 Emil Neumaier (57.), 3:1 Stefan Zimmermann (68.), 3:2 Ramadan Jasharovski (72.) So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SpVgg Selzen Selzen FSV Oppenheim Oppenheim II 2 1 Abpfiff Spvgg. Selzen – FSV Oppenheim II 2:1 (1:1) Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer fasste zusammen: „Wir haben ein Spiel gewonnen, was man nicht unbedingt gewinnen muss. Wenn es nach 20 bis 25 Minuten 3:0 für Oppenheim steht, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Danach haben wir uns ins Spiel gekämpft und machen das – dann wieder - verdiente 1:1.“ Nach frühen Wechseln und taktischen Umstellungen in der Halbzeit habe die Spvgg. besser in die Partie gefunden. Die Zeitstrafe seines Teams sah Hoyer als Knackpunkt, weil das Spiel zu diesem Zeitpunkt auch zu Gunsten des FSV hätte kippen können. Doch die Selzer hätten in der Schlussphase – unter Beobachtung der Ergebnisse der Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt – alles nach vorne geworfen, um mit einem entscheidenden Tor noch an UDP Mainz tabellarisch vorbeizuziehen. Ihr Mut wurde belohnt. „Es war ein Sieg des Willens und wir sind stolz, dass wir es noch gewonnen haben”, so Hoyer, der noch Michael Wohn nach langjähriger Tätigkeit im Verein hervorhob und sich bei ihm auf besondere Art bedankte: „Micha wirst du in keinem anderen Verein vergleichbar so finden. Er ist immer da und hat für alle ein offenes Ohr.” Wohn wird ab der kommenden Saison kürzertreten. Tore: 0:1 Lasse Raber (8.), 1:1 Samuele Pugliese (26.), 2:1 Massum Saidi (85., Kopfball), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Aurel Körper (72./Spvgg. Selzen) So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SpVgg Essenheim Essenheim SV Klein-Winternheim SV Kl.-Wint. II 7 1 Abpfiff Spvgg. Essenheim – SV Klein-Winternheim II 7:1 (4:0) „Vor dem Spiel wussten wir bereits, dass die SVW gewonnen hat und dementsprechend unser Ergebnis für die Tabelle irrelevant war. Auf diesem Wege nochmal Glückwünsche nach Weisenau zur Meisterschaft. Trotzdem haben die Jungs das Spiel souverän gestaltet und deutlich gewonnen. Großen Respekt an Klein-Winternheim, die eine schwierige Saison bis zum Ende fair und sportlich durchgezogen haben.“, berichtete Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner. Tore: 1:0 Leon Nuber (5.), 2:0 Sven Planer (25.), 3:0, 4:0 Simon Müßig (37., 45.+5), 5:0 S. Planer (55.), 5:1 Steffen Pierzina (63., FE), 6:1 Francesco Ielapi (79.), 7:1 L. Nuber (88., FE), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Leon Pfeifer (70./SV Klein-Winternheim II)