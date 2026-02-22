SVW Mainz hadert nach torreichem Remis mit Chancenverwertung

Mainz. 3:3 (3:2) in der Nachholpartie gegen Fortuna Billigheim-Ingenheim: Die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz haben den Sprung auf Platz vier verpasst.
Schon dreimal endeten die Duelle zwischen diesen Rivalen 4:4. Auch diesmal war es vor 100 Fans spektakulär. „Aufgrund der Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit ausgelassen haben, ist das Remis fast etwas unglücklich für uns“, urteilte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Allerdings war Billigheim nie wirklich unterlegen – somit ist das Unentschieden gerechtfertigt.“
Nach dem Wechsel hatten zweimal Mao Koyama und Leon Nauth den vierten Treffer auf dem Fuß. Koyama scheiterte kläglich, als er kurz vor Ultimo acht Meter vor dem Kasten den Ball nicht richtig traf. „Den muss er machen, aber Mao war nicht hundertprozentig fit“, so Protz. „Er kommt aus einer Verletzung, hatte deshalb nicht trainiert unter der Woche.“ Zur Defensivleistung seiner Jungs meinte Protz: „Man muss auch immer die Qualität des Gegners sehen.“
Tore: 1:0 Leon Nauth (16.), 1:1 Max Nauerth (20.), 1:2 Thorsten Ullemeyer (33.), 2:2 Leon Nauth (36.), 3:2 Patrick Wagner (39.), 3:3 Andrej Baumung (70., Freistoß).