SVW Mainz hadert nach torreichem Remis mit Chancenverwertung

Mit Biss: Bei der SVW Mainz zeigte sich Leon Nauth (hier im Duell gegen den SV Büchelberg / rechts) zum Jahresauftakt gegen den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim torgefährlich. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Mainz. 3:3 (3:2) in der Nachholpartie gegen Fortuna Billigheim-Ingenheim: Die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz haben den Sprung auf Platz vier verpasst.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Schon dreimal endeten die Duelle zwischen diesen Rivalen 4:4. Auch diesmal war es vor 100 Fans spektakulär. „Aufgrund der Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit ausgelassen haben, ist das Remis fast etwas unglücklich für uns“, urteilte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Allerdings war Billigheim nie wirklich unterlegen – somit ist das Unentschieden gerechtfertigt.“