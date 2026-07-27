SVW Mainz gewinnt den Sommercup und ist ligabereit

Die Weisenauer hatten sich ebenso wie Ingelheim durch drei Siege ins Finale manövriert. 3:0 gegen den West-Landesligisten SV Winterbach, 2:0 gegen die Spvgg. Eltville aus der Kreisoberliga Rheingau-Taunus und 3:1 gegen Ligarivale VfB Bodenheim. Die Ingelheimer hatten die Neu-Landesligisten TuS Marienborn II (1:0) und SKC Barbaros (4:3) sowie den Bezirksligisten FSV Nieder-Olm (3:2) geschlagen.

„Wir hatten mit Winterbach und Bodenheim zwei Landesligisten und mit Eltville eine Mannschaft, die gerade aus der Gruppenliga abgestiegen ist, drei gute Gegner in der Gruppe“, resümierte Protz. „Da sprechen neun Punkte und 8:1 Tore für sich. Gerade auch defensiv hat es gepasst bei uns.“ Die SVW-Treffer in der Gruppe markierten Leon Nauth (4), Günsch (2) sowie Reske und Tim Eidenschink.