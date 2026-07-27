SVW Mainz gewinnt den Sommercup und ist ligabereit

Mainz. Gastgeber SVW Mainz hat am Sonntagabend den Rolladen Freber Sommercup in Weisenau gewonnen. Im Endspiel wiesen die Fußballer von Trainer Jochen Walter den Ligarivalen Spvgg. Ingelheim mit 4:1 (1:0) in die Schranken und krallten sich die Siegprämie in Höhe von 300 Euro.
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Die Ingelheimer nahmen immerhin 150 Euro mit nach Hause. Die Treffer für die Weisenauer markierten Tim Reske (4.), Patrick Wagner (50.), Finn Leoff (54.) und Simon Günsch (60.), Francesco Teodonno glückte der Ehrentreffer für die Elf von Ali Cakici (68.). „Wir waren einen Schritt weiter als der Gegner und vermutlich sind wir als Team etwas eingespielter, denn alles in allem ist unsere Mannschaft ja zusammengeblieben – und sogar noch verstärkt worden“, analysierte Stephan Protz, Turnierchef und Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wir haben über zwei Wochenenden gute Spiele erlebt, in denen alle Teams unter Wettbewerbsbedingungen getestet haben und man hat gesehen: Es wollte keiner verlieren. Ich bin angetan von unserer Mannschaft, sie hat ein prima Turnier gespielt. Man hat einen Vorgeschmack erlebt, wie eng es in der Liga zugehen wird.“
Die Weisenauer hatten sich ebenso wie Ingelheim durch drei Siege ins Finale manövriert. 3:0 gegen den West-Landesligisten SV Winterbach, 2:0 gegen die Spvgg. Eltville aus der Kreisoberliga Rheingau-Taunus und 3:1 gegen Ligarivale VfB Bodenheim. Die Ingelheimer hatten die Neu-Landesligisten TuS Marienborn II (1:0) und SKC Barbaros (4:3) sowie den Bezirksligisten FSV Nieder-Olm (3:2) geschlagen.
„Wir hatten mit Winterbach und Bodenheim zwei Landesligisten und mit Eltville eine Mannschaft, die gerade aus der Gruppenliga abgestiegen ist, drei gute Gegner in der Gruppe“, resümierte Protz. „Da sprechen neun Punkte und 8:1 Tore für sich. Gerade auch defensiv hat es gepasst bei uns.“ Die SVW-Treffer in der Gruppe markierten Leon Nauth (4), Günsch (2) sowie Reske und Tim Eidenschink.
Den dritten Platz und 75 Euro Prämie sicherten sich die Bodenheimer durch ein 5:1 (1:1) gegen Barbaros. „Bei Barbaros, die absolut ersatzgeschwächt waren, waren die Kraftreserven aufgebraucht“, analysierte Protz. „Wir haben eine sehr lange und intensive Vorbereitungsphase hinter uns“, bekräftigte Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „Leider haben während dieser Zeit viele Spieler gefehlt – sowohl urlaubs- als auch verletzungsbedingt. Mit dem vierten Platz können wir dennoch zufrieden sein. Das ist ein ordentliches Ergebnis, wenn man die vielen Ausfälle bei uns berücksichtigt.“
VfB-Coach Marco Streker gab zu bedenken, dass auch er „an keinem Spieltag in den letzten zwei Wochen die komplette Mannschaft zur Verfügung“ hatte. Dass man verletzungsfrei durchs Turnier gekommen und Platz drei belegt habe, sei „in Ordnung“, dürfe jedoch „weder über- noch unterbewertet werden“. Der Spielfilm: 1:0 Ricardo Parlov (20.), 1:1 Enis Duru (26.), 2:1 Patrick Huth (38.), 3:1 Calvin Faßnacht (56.), 4:1 Parlov (65.), 5:1 Bennet Schürer (68.).
Alle 14 Partien des Sommercups gingen über 2x35 Minuten und wurden nicht wie avisiert auf dem Naturrasen an der Bleichstraße, sondern auf dem Kunstrasen ausgetragen. „Unser Naturrasen ist leider nicht in bestem Zustand, so dass wir es den Teams freigestellt hatten, wo sie spielen wollen“, erläuterte Protz. „Es wollte so gut wie niemand auf Naturrasen spielen.“