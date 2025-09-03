SVW Mainz gegen SG Hüffelsheim wird „ein Spiel auf Augenhöhe“

Der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest reist mit breiter Brust nach Mainz. Ebenso zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen bedeuten Rang fünf – ein überaus gelungener Start, vor allem als Liganeuling. SG-Trainer André Weingärtner sieht dennoch Luft nach oben: „Wir haben gesehen, dass wir in der Liga absolut mithalten können. Gegen Marienborn hatten wir Pech, in Bodenheim haben wir nach 3:1-Führung Lehrgeld bezahlt. Aber wir wissen, dass wir eine gute Rolle spielen können.“ Die Pokalpartie will Hüffelsheim keineswegs abschenken. „Wir haben einen großen Kader, rotieren etwas, aber das ändert nichts an unserer Spielidee. Wir wollen Vollgas geben.“

Auch den Gegner hat man im Blick: Schon in der vergangenen Saison, als ein mögliches Relegationsduell drohte, beschäftigte man sich in Hüffelsheim intensiv mit Weisenau. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die in ihrer Liga wieder oben mitspielen wird“, betont Weingärtner. „Für uns wird das ein Spiel auf Augenhöhe.“