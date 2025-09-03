SVW Mainz gegen SG Hüffelsheim wird „ein Spiel auf Augenhöhe“

Mainz. Pokalabend an der Bleichstraße: Am Mittwoch (19.30 Uhr/live bei der AZ) empfängt die SVW Mainz im heimischen Stadion die SG Hüffelsheim zur vierten Runde des Verbandspokals. Ein Duell auf Augenhöhe, denn beide Teams haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie im Rhythmus sind – und beide verfolgen den Traum, die Pokal-Reise so lange wie möglich fortzusetzen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der gastgebende Landesligisten aus Weisenau legte einen starken Start in die Saison hin. Zehn Punkte aus fünf Ligaspielen sprechen eine klare Sprache. Trainer Jochen Walter lobt seine Mannschaft: „Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet, die Jungs ziehen das im Spiel durch – spielerisch und konditionell sind wir auf einem sehr guten Niveau.“ Besonders beeindruckend war zuletzt der Pokalauftritt beim Verbandsliga-Vertreter SV Alemannia Waldalgesheim. Mit großem Einsatz und Mut belohnte sich die SVW mit einem Sieg und steht nun verdient in Runde vier. Walter weiß jedoch: „Mit Hüffelsheim wartet eine brutal starke Mannschaft. Das wird ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden.“
Der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest reist mit breiter Brust nach Mainz. Ebenso zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen bedeuten Rang fünf – ein überaus gelungener Start, vor allem als Liganeuling. SG-Trainer André Weingärtner sieht dennoch Luft nach oben: „Wir haben gesehen, dass wir in der Liga absolut mithalten können. Gegen Marienborn hatten wir Pech, in Bodenheim haben wir nach 3:1-Führung Lehrgeld bezahlt. Aber wir wissen, dass wir eine gute Rolle spielen können.“ Die Pokalpartie will Hüffelsheim keineswegs abschenken. „Wir haben einen großen Kader, rotieren etwas, aber das ändert nichts an unserer Spielidee. Wir wollen Vollgas geben.“
Auch den Gegner hat man im Blick: Schon in der vergangenen Saison, als ein mögliches Relegationsduell drohte, beschäftigte man sich in Hüffelsheim intensiv mit Weisenau. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die in ihrer Liga wieder oben mitspielen wird“, betont Weingärtner. „Für uns wird das ein Spiel auf Augenhöhe.“
Beide Teams stehen für mutigen Offensivfußball – beste Voraussetzungen also für ein attraktives Pokalduell unter Flutlicht. Die Partie wird live im Stream der Allgemeinen Zeitung übertragen.