SVW Mainz feiert 2:0-Sieg im Kellerduell Landesligist gewinnt zu Hause gegen den SV Gimbsheim

Vor 70 Zuschauern auf dem Kunstrasen an der Bleichstaße trafen Stürmer Finn Leoff per Abstauber (9.) und der pfeilschnelle Rechtsfuß Robin Lehmann nach einer Balleroberung im Mittelfeld und Zuspiel von Leoff (14.) für die den Aufsteiger. „Betrachtet man beide Halbzeiten, geht unser Sieg in Ordnung“, kommentierte der Weisenauer Abteilungsleiter Stephan Protz. „Wir haben die Gimbsheimer nie ins Spiel kommen lassen und gerade in der ersten Hälfte gute Umschaltmomente kreiert.“