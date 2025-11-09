SVW Mainz erkämpft sich starkes Remis

Grünstadt (MIH). Nach dem 2:2 (0:2) bei Verfolger VfR Grünstadt beenden die Fußballer des SVW Mainz die Hinserie in der Landesliga Ost auf einem starken zweiten Platz – vor dem SV Gimbsheim und hinter Herbstmeister SV Büchelberg.

Vor 90 Fans mussten die Weisenauer lange Zeit einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Marco Sorg (4.) und der frühere Ingelheimer Kapitän und Abwehrchef Lukas Manneck (11.) hatten die Grünstädter per Doppelschlag früh in Front geschossen. Nach einer Stunde gab der SVW durch Robin Lehmann (59.) und Paul Nauth (65.) die passende Antwort.

„Ich denke, vor dem Spiel hätten beide das Ergebnis unterschrieben“, resümierte der Weisenauer Abteilungsleiter Stephan Protz. „Aufgrund des Spielverlaufs sind es am Ende trotzdem eher zwei verlorene Punkte für uns. Wenn man allerdings nur die ersten 20 Minuten sieht, muss man die Moral unserer Mannschaft loben und herausstellen.“ Unter dem Strich könne man „mit einem Punkt auswärts bei einem starken Gegner dann doch ganz gut leben“. Ein Sonderlob verteilte Protz an seinen Torwächter Markus Merker. Der Ex-Oppenheimer habe mehrfach klasse pariert „und uns somit stets im Spiel gehalten“.