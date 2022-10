SVW Mainz erkämpft Auswärtspunkt Elfmeter in Nachspielzeit

Yasin Özcelik hatte die Platzherren in Führung gebracht (34.), mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit sicherte Dominik Higi den Weisenauern das Remis (90.+2). „Wenn man beide Halbzeiten sieht, ist es ein verdientes Unentschieden“, resümierte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Die erste Hälfte hat den Büchelbergern gehört.“ Nach dem Wechsel allerdings war die Walter-Elf „ganz klar am Drücker“, so Protz. „Da haben wir uns den nächsten Auswärtspunkt bei einem guten Gegner redlich verdient.“ In der Schlussphase waren die Weisenauer in Überzahl, nachdem SVB-Innenverteidiger Eduard Wagner wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte gesehen hatte (79.).