SVW Mainz drittschwächstes Rückrunden-Team

„Ich möchte heute gar nichts zum Spiel sagen“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wir haben Markus Merker mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk verloren. Das ist schon ein Nackenschlag. Noch deutlich schlimmer hat es allerdings Owen Anderton erwischt." Vor dem Elfer, der zum Ausgleich für Weisenau führte, schlug Anderton nach einem Luftzweikampf mit VfR-Torwarthüne Max Schäfer ganz unglücklich auf den Boden auf und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde er an Rücken, Nacken und Kopf untersucht. Die Partie war nach der bösen Karambolage 45 Minuten unterbrochen. „Die Mannschaft wollte das Spiel aber zu Ende bringen – dafür sage ich ´Hut ab´ und wünsche beiden gut Besserung“, so Protz. „Weiter möchte ich sowohl Grünstadt als auch Büchelberg gratulieren. Der bessere soll am Mittwoch im Entscheidungsspiel um Platz eins gewinnen.“ Tore: 0:1 Nico Müller (17.), 1:1 Patrick Wagner (45.+1, Foulelfer), 1:2 Robin Gerber (72.). Zuschauer 150.