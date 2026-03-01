SVW Mainz bricht ein

Mainz. Heimpleite für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz: Nach dem 2:5 (0:1)-Debakel gegen den Ex-Verbandsligisten FSV Offenbach droht das Team von Coach Jochen Walter trotz eines immer noch formidablen Torverhältnisses allmählich im Mittelfeld zu versacken.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Die erste Halbzeit war noch recht chancenarm auf beiden Seiten“, berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Offenbach ist vor 110 Zuschauern durch einen zumindest fragwürdigen Elfmeter in Führung gegangen. In die zweite Halbzeit kommen wir eigentlich noch gut rein, sind am Drücker und verschießen nach Foul an Leon Nauth einen Elfer durch Mao Koyama. Das war der Knackpunkt.“
Fazit von Protz: „Aufgrund der letzten 30 Minuten ist es eine absolut verdiente Niederlage. Wir können uns sogar noch bei unserem Mykhailo Lozovyi im Tor bedanken, der den verletzten Markus Merker gut vertreten hat – er hat den einen oder anderen Ball noch gut gehalten.“
Torfolge: 0:1 Alexander Hayes (41., Foulelfmeter), 0:2 Luca Preuss (61.), 0:3 Paul Fitzhum (69.), 0:4 Cedric Wunsch (71.), 1:4 Tiago Lopes Rebelo (82.), 1:5 Fitzhum (85.), 2:5 Eigentor Luca Felix (90.+1).