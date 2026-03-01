SVW Mainz bricht ein Verdiente Niederlage: Der SVW Mainz geht im Landesliga-Spiel gegen den FSV Offenbach leer aus +++ Beim 2:5 hält die Mannschaft von Jochen Walter nur eine Stunde lang mit von Michael Heinze · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Paul Nauth (rotes Trikot) in Bedrängnis: Der SVW Mainz droht im Tabellenmittelfeld zu versacken. Foto: Thomas Schmidt

Mainz. Heimpleite für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz: Nach dem 2:5 (0:1)-Debakel gegen den Ex-Verbandsligisten FSV Offenbach droht das Team von Coach Jochen Walter trotz eines immer noch formidablen Torverhältnisses allmählich im Mittelfeld zu versacken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr SVW Mainz SVW Mainz FSV Offenbach Offenbach 2 5 Abpfiff „Die erste Halbzeit war noch recht chancenarm auf beiden Seiten“, berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Offenbach ist vor 110 Zuschauern durch einen zumindest fragwürdigen Elfmeter in Führung gegangen. In die zweite Halbzeit kommen wir eigentlich noch gut rein, sind am Drücker und verschießen nach Foul an Leon Nauth einen Elfer durch Mao Koyama. Das war der Knackpunkt.“