SVW Mainz beendet Negativlauf Knapper Sieg gegen Schifferstadt +++ Goldenes Tor fällt im letzten Moment von Michael Heinze · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Kurz vor Ende kann der SVW Mainz die Negativserie stoppen. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Mainz. Aufatmen bei den Landesliga-Fußballern des SVW Mainz: Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Abstiegskandidat FSV Schifferstadt hat die Elf von Jochen Walter ihre Negativserie beendet und damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte gefestigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:30 Uhr SVW Mainz SVW Mainz FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer 1 0 Abpfiff Vor 80 Zuschauern markierte der Kapitän und spielende Co-Trainer Dominik Higi den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, als er nach Foul an Leon Nauth den fälligen Elfmeter verwandelte (90.+2). „In unserer momentanen Situation ein unglaublich wichtiger Sieg, der alles in allem verdient war“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wir hatten die größeren Spielanteile. Gerade als man denken konnte, dass das Ding heute schon wieder nicht rein will, kam der erlösende Strafstoß, den Dominik konsequent ins Tor gehauen hat – die pure Erlösung für Trainer und Mannschaft.“