SVW Mainz beendet Negativlauf

Mainz. Aufatmen bei den Landesliga-Fußballern des SVW Mainz: Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Abstiegskandidat FSV Schifferstadt hat die Elf von Jochen Walter ihre Negativserie beendet und damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte gefestigt.
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Vor 80 Zuschauern markierte der Kapitän und spielende Co-Trainer Dominik Higi den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit, als er nach Foul an Leon Nauth den fälligen Elfmeter verwandelte (90.+2). „In unserer momentanen Situation ein unglaublich wichtiger Sieg, der alles in allem verdient war“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wir hatten die größeren Spielanteile. Gerade als man denken konnte, dass das Ding heute schon wieder nicht rein will, kam der erlösende Strafstoß, den Dominik konsequent ins Tor gehauen hat – die pure Erlösung für Trainer und Mannschaft.“
Glücklich sei der Dreier trotz des sehr späten Siegtors aber nicht gewesen, stellte Protz klar. Denn: „Wir hatten die größeren Spielanteile. Und auch die besseren Chancen. Schifferstadt hat leidenschaftlich gekämpft und alles rein gehauen – aber bis auf zwei, drei Konter gab es da kaum Nennenswertes.“